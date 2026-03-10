Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 10 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

10 de marzo 2026 · 07:01hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, mantenimiento de subestación, reemplazo de poste o columnas, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 10 de marzo en SANTA FE, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Facundo Zuviria, Lavaisse, 4 de Enero y Presidente Roca

• 8 a 12 en la zona de: Estanislao Zeballos, Padre Genesio, Chile y Estrada

• 9 a 11 en la zona de:

- Castelli, Espora, Aristóbulo del Valle y 1° de Mayo

- avenida Perón, Catena, Pasaje Mitre y Justicia

- Aristóbulo del Valle, Lamothe, Callejón El Sable y 25 de Mayo

- Zavalía, Rodríguez Peña, Pietranera e Independencia

- Aristóbulo del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de Julio

• 9 a 13 en la zona de: Huergo, Lavaisse, avenida Peñaloza y Pasaje Santa Fe

• 11 a 12 en la zona de: Lamadrid, Pasaje Santa Fe, Cassanello y Gorostiaga

• 11 a 13 en la zona de:

- Quintana, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield

- Piedras, Echagüe, Casanello y Hernandarias

- Las Heras, A. Delgado, Luciano Torrent y Necochea

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Chapeaurogue, Calle 18, Buenos Aires y Juramento

ARROYO LEYES

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RPN° 1 desde Calle 54 a Calle 58

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo Arroyo Leyes
Chiqui Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Ansés: quiénes cobran este martes 10 de marzo con aumento y bono

Francisco Cerúndolo perdió con Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells

Chiqui Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Ansés: quiénes cobran este martes 10 de marzo con aumento y bono

Francisco Cerúndolo perdió con Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Pronostican varios días de sol en Santa Fe y temperaturas en ascenso

El inédito destino del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

El aviso de Rosso en Unión: "Si la situación con Racing no prospera tomaremos otras medidas"

Unión visitará a Independiente siendo uno de los más implacables de la zona A

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos fino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe