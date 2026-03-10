Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 10 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, mantenimiento de subestación, reemplazo de poste o columnas, maniobras de reconfiguración y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este martes 10 de marzo en SANTA FE, SAUCE VIEJO Y ARROYO LEYES

• 8 a 10 en la zona de: Facundo Zuviria, Lavaisse, 4 de Enero y Presidente Roca

• 8 a 12 en la zona de: Estanislao Zeballos, Padre Genesio, Chile y Estrada

• 9 a 11 en la zona de:

- Castelli, Espora, Aristóbulo del Valle y 1° de Mayo

- avenida Perón, Catena, Pasaje Mitre y Justicia

- Aristóbulo del Valle, Lamothe, Callejón El Sable y 25 de Mayo

- Zavalía, Rodríguez Peña, Pietranera e Independencia

- Aristóbulo del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de Julio

• 9 a 13 en la zona de: Huergo, Lavaisse, avenida Peñaloza y Pasaje Santa Fe

• 11 a 12 en la zona de: Lamadrid, Pasaje Santa Fe, Cassanello y Gorostiaga

• 11 a 13 en la zona de:

- Quintana, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield

- Piedras, Echagüe, Casanello y Hernandarias

- Las Heras, A. Delgado, Luciano Torrent y Necochea

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Chapeaurogue, Calle 18, Buenos Aires y Juramento

ARROYO LEYES

• 8.30 a 10.30 en la zona de: RPN° 1 desde Calle 54 a Calle 58

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso