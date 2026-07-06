McDonald's renueva su local del Shopping La Ribera y lo celebra con muchas sorpresas

El restaurante se renueva para elevar la experiencia de sus clientes, incorporando tecnología y diseño. Además, durante las vacaciones de invierno ofrecerá actividades gratuitas para disfrutar en familia.

McDonald's continúa avanzando con su plan de renovación de restaurantes en todo el país y presenta la renovación integral de su local ubicado en Shopping La Ribera, uno de los principales puntos de encuentro de Puerto Santa Fe. El espacio incorpora tecnología, nuevos diseños y ambientes renovados para seguir elevando la experiencia de quienes eligen la marca todos los días.

La remodelación fue pensada para brindar una experiencia más ágil, cómoda e intuitiva para los clientes. El restaurante suma kioscos digitales de autogestión , cartelería digital y la posibilidad de realizar pedidos desde la mesa mediante códigos QR , con entrega directa en el lugar. Además, incorpora nuevo mobiliario y espacios rediseñados para acompañar los distintos momentos de consumo de las familias, grupos de amigos y visitantes del shopping.

El local también incorpora un nuevo centro de postres y espacio de McCafé, para elegir entre una amplia variedad de desayunos y meriendas. Con la renovación de sus espacios interiores y exteriores, el restaurante alcanza una capacidad para más de 160 personas. Además, cuenta con su tradicional Playland, pensado para que los más chicos disfruten de un espacio de juegos mientras las familias viven la experiencia McDonald's.

"Estamos muy felices con esta reapertura. Y para celebrarlo con todos nuestros clientes, los invitamos a vivir unas vacaciones de invierno llenas de entretenimiento. Desde el lunes y durante todo el receso escolar, el restaurante ofrecerá actividades gratuitas todos los días, de 15 a 20 horas. Un verdadero espacio de encuentro y diversión con las familias. Los esperamos para que conozcan toda nuestra propuesta renovada”, aseguró Hugo Pedriel, operador de la marca en la ciudad de Santa Fe.

Entre las actividades gratuitas, habrá maquillaje artístico y glitter, bailes, desfiles, talleres creativos para intervenir Cajitas Felices y pintar banderas argentinas, juegos, desafíos, sorteos con premios sorpresa y una propuesta especial para los fanáticos del fútbol: la posibilidad de fotografiarse junto a la Copa del Mundo.

De esta manera, el local de Shopping La Ribera renueva no solo su propuesta gastronómica, sino también su compromiso de seguir siendo un espacio de encuentro para las familias santafesinas, ofreciendo experiencias que combinan tecnología, entretenimiento y la mejor calidad.

Una apuesta por seguir creciendo en todo el país

Esta renovación forma parte del plan de expansión que McDonald's lleva adelante en Argentina para modernizar sus restaurantes, incorporando innovación, nuevas tecnologías y espacios diseñados para mejorar la experiencia de sus clientes.

La compañía ya cuenta con más de 233 restaurantes en el país y continúa impulsando nuevas aperturas y renovaciones como parte de su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com