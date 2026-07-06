Números que explican el triunfo de Colón en Madryn: más remates y una reacción oportuna

Colón dejó atrás una de sus grandes deudas de la temporada y consiguió un triunfo de enorme valor ante Deportivo Madryn. La estadísticas son contundentes

Colón viajó al sur con una misión de romper la costumbre de dejar puntos cada vez que salía de Santa Fe. El panorama se complicó cuando Deportivo Madryn abrió el marcador en el complemento, pero esta vez el equipo mostró una respuesta futbolística y anímica distinta.

Los ingresos desde el banco modificaron el desarrollo del partido y el Sabalero terminó dando vuelta el resultado gracias a los goles de Julián Marcioni y Alan Bonansea, que volvió a convertir en un momento clave. Pero la remontada no fue producto del azar. Los números reflejan que Colón hizo méritos para quedarse con los tres puntos.

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Las estadísticas de Deportivo Madryn-Colón

La primera estadística que sobresale es la cantidad de remates. El Rojinegro terminó con 16 disparos contra 11 de Deportivo Madryn, una muestra de que fue el equipo que más buscó el arco rival durante los 90 minutos. Ese dominio también se trasladó a la precisión. Colón registró ocho remates al arco, mientras que el local apenas llegó a cinco, obligando en mayor cantidad de oportunidades al arquero rival y generando constantes situaciones de peligro.

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En la posesión hubo una diferencia menor, aunque favorable para el equipo de Ezequiel Medrán. El Sabalero manejó la pelota el 54% del tiempo, frente al 46% del conjunto patagónico, un dato que explica cómo logró tomar el control del encuentro, especialmente después del empate. Otro indicador interesante aparece en los ataques. Si bien fue un rubro muy parejo, Colón también terminó arriba con 110 acciones ofensivas, contra 100 de Deportivo Madryn, lo que evidencia una propuesta más ambiciosa durante buena parte del partido.

Los números superadores de Colón ante Madryn.

En las pelotas detenidas hubo igualdad, con cuatro córners para cada equipo, mientras que el local cayó más veces en posición adelantada (tres contra una), una consecuencia de intentar romper la última línea sabalera con envíos largos.

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Más allá de los fríos números, hubo un aspecto que terminó siendo determinante: la lectura de Medrán. Los cambios revitalizaron al equipo cuando el partido parecía cuesta arriba. Colón ganó profundidad, encontró mejores asociaciones en ataque y terminó inclinando la cancha hasta conseguir una victoria que puede marcar un punto de inflexión fuera de casa.