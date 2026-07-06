Poletti apuntó contra Nación por el transporte: advirtió que el nuevo congelamiento "va a romper el sistema"

El intendente afirmó que el congelamiento de los atributos sociales del sistema SUBE reduce el aporte nacional y traslada más costos a provincias y municipios.

Transporte en crisis. El intendente Juan Pablo Poletti criticó el congelamiento de los subsidios de la SUBE para el interior del país.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de congelar los aportes destinados a los atributos sociales del sistema SUBE y sostuvo que la medida compromete la sostenibilidad del transporte urbano en las ciudades del interior.

La resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social, pero establece que ese beneficio se calculará sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio, sin actualizaciones automáticas frente a futuros incrementos tarifarios.

Para Poletti, la decisión carece de lógica en un contexto de inflación y aumento de los costos operativos. "Nos indignamos porque vuelve a ser una solución que no se entiende. No es que se congeló el impuesto que pagan los santafesinos. Se congela solamente el aporte del subsidio social. No termino de entender qué es lo que piensa el Gobierno Nacional", cuestionó.

El mandatario explicó que, mientras los combustibles y otros insumos continúan aumentando, el aporte nacional permanecerá fijo, reduciendo progresivamente su incidencia sobre el valor real del boleto.

"Congelar un atributo social hoy, con los aumentos que hubo, porque ellos sacaron el subsidio y ahora nos congelan el atributo, pero sin congelar la nafta. Va a llegar un momento que la nafta sube, el atributo queda y otra vez el sistema se rompe", afirmó.

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Reclamo del interior

Poletti adelantó que el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) presentará un reclamo formal ante la Secretaría de Transporte de la Nación para solicitar explicaciones sobre la medida.

"Desde el COFEIN vamos a hacer una presentación formal ante la Secretaría de Transporte para que se nos explique cuál es el fin, porque seguimos aportando impuestos los santafesinos, pero se nos congela lo poquito que volvía, que eran los atributos nacionales. Y todos los congelamientos terminan siendo malos", sostuvo.

José Busiemi

El intendente también recordó que tanto la Provincia como el Municipio continúan realizando aportes para sostener el sistema de transporte.

"Seguimos haciendo un gran esfuerzo: lo hace la provincia con el Boleto Educativo Gratuito, lo hace el municipio y también lo poco que hacía Nación, que eran los atributos nacionales. Ahora logramos que más o menos empezara a pagarse en término y sale esta disposición", señaló.

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En ese sentido, advirtió que mantener congelado el subsidio en un escenario inflacionario afectará cada vez más las finanzas del sistema.

"Si uno tuviera inflación cero, estaríamos de acuerdo en que el atributo se congele en cero. Pero con un 2 o 3% de inflación y la nafta subiendo un 4 o 5%, el sistema se rompe. Algo queda en cero y el impuesto que le cobramos no vuelve. No termino de entender dónde está el sentido común de esta medida", expresó.

El costo para el municipio

Poletti también remarcó el esfuerzo económico que realiza la Municipalidad para sostener el transporte urbano y volvió a reclamar un esquema más equitativo en la distribución de los subsidios nacionales.

Según indicó, el municipio destina alrededor de 300 millones de pesos por mes para mantener el sistema, recursos que podrían destinarse a otras necesidades de la ciudad.

"Sin lugar a duda uno ve lo injusto del sistema. Ahora hasta Buenos Aires, que está subsidiado, tuvo que aumentar el colectivo. Esos 300 millones mensuales que aporta el municipio podrían aprovecharse en obra pública o en bacheo", concluyó.