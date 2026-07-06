Unión arrancó la semana de trabajos con la mira en su primer amistoso

El Tatengue inició una nueva semana de pretemporada en Casa Unión, donde realizará toda su preparación de cara al Torneo Clausura. El sábado enfrentará a Ben Hur de Rafaela y el 15 de julio visitará a Rosario Central.

Con la premisa de rearmar un plantel competitivo para la segunda parte de la temporada, Unión comenzó este lunes una nueva semana de entrenamientos en Casa Unión, donde desarrollará íntegramente su pretemporada bajo las órdenes de Leonardo Madelón.

El entrenador continúa ajustando detalles futbolísticos y físicos mientras espera la llegada de nuevos refuerzos para afrontar un semestre donde el único objetivo será mejorar la imagen dejada en el Torneo Apertura y protagonizar el Clausura.

Los primeros ensayos ya tienen fecha para Unión

El cuerpo técnico ya diagramó los primeros compromisos amistosos para comenzar a sacar conclusiones. El debut será el próximo sábado, cuando el Tatengue reciba a Ben Hur de Rafaela en Casasol, en un encuentro que servirá para empezar a darle rodaje a un equipo que todavía se encuentra en plena construcción.

La segunda prueba llegará apenas unos días después. El 15 de julio, Unión viajará a Arroyo Seco para medirse con Rosario Central, un rival de mayor exigencia que permitirá medir el verdadero nivel del equipo antes del regreso de la competencia oficial.

Un plantel que sigue cambiando en Unión

La práctica de este lunes volvió a mostrar un plantel diferente al que terminó el primer semestre.

Ya no forman parte del grupo Rafael Profini, transferido al Kharkiv de Ucrania, ni Mateo Del Blanco, quien viajó a Francia para completar la revisión médica y firmar su contrato con Racing de Estrasburgo, en una transferencia que le dejará a Unión tres millones de dólares.

Mientras tanto, Augusto Solari y Franco Fragapane continúan entrenándose de manera diferenciada. Ambos quedaron fuera de la consideración de Madelón y la dirigencia les propuso rescindir sus contratos, aunque por el momento no hubo acuerdo para concretar sus salidas.

Luna Diale se pone a punto en Unión

Una de las caras nuevas es Mauro Luna Diale. Si bien Unión todavía no oficializó su incorporación, el delantero se sigue entrenando junto al resto del plantel y forma parte de la preparación pensando en el inicio del Clausura.

Su regreso representa una de las grandes apuestas de Madelón para recuperar poder ofensivo en un equipo que necesita elevar su producción en ataque.

Los puestos que todavía busca reforzar

La dirigencia rojiblanca continúa activa en el mercado de pases. La prioridad pasa por incorporar un lateral izquierdo que cubra la salida de Del Blanco, además de un volante central, uno o dos extremos o volantes externos y otro centrodelantero que amplíe las variantes ofensivas.

LEER MÁS: Unión cerró una venta millonaria: Del Blanco se va al Racing de Estrasburgo

La intención del cuerpo técnico es contar con la mayor cantidad posible de incorporaciones antes de los amistosos más exigentes, para comenzar a darle forma definitiva al equipo.

Con varias bajas ya consumadas, otras que todavía se negocian y refuerzos por llegar, Unión atraviesa días decisivos. Mientras Madelón aprovecha cada entrenamiento para imprimir su idea futbolística, la dirigencia busca acelerar un mercado de pases que será determinante para las aspiraciones del Tatengue en el segundo semestre.