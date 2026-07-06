Sin lugar en Colón, Lautaro Gaitán baja al Federal A en busca de rodaje

El volante de Colón, Lautaro Gaitán, que tuvo seis duelos en la Primera Nacional 2025, jugará hasta diciembre en el Federal A para Defensores de Villa Ramallo

La renovación que atraviesan las inferiores de Colón no solo apunta a la llegada de nuevos talentos, sino que también comienza a generar movimientos entre aquellos jugadores que habían logrado dar el salto al profesionalismo, pero que hoy quedaron relegados.

Nuevo rumbo para un pibe de Colón

En ese contexto, Lautaro Gaitán será uno de los primeros en cambiar de aire. El volante continuará su carrera en Defensores de Villa Ramallo del Federal A, donde jugará a préstamo hasta diciembre con el objetivo de sumar continuidad y seguir creciendo futbolísticamente.

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La decisión responde a una realidad que el club viene analizando desde hace varias semanas. Con la reestructuración que se lleva adelante, especialmente en la reserva, la intención es abrirles espacio a futbolistas de categorías más jóvenes, mientras que aquellos juveniles con contrato, pero sin demasiadas posibilidades de jugar, buscan destinos donde puedan tener mayor protagonismo. Gaitán, de 21 años, encaja dentro de ese grupo.

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El mediocampista tuvo la posibilidad de debutar en la Primera Nacional durante la temporada 2025, cuando Martín Minella decidió darle sus primeros minutos en el plantel profesional. Desde entonces acumuló seis partidos, con una asistencia y sin goles.

Prensa Colón

Sin demasiadas oportunidades en el horizonte, la alternativa de bajar una categoría apareció como la mejor opción para no frenar su desarrollo. En Villa Ramallo intentará encontrar la regularidad que hoy no tiene en Colón y demostrar las condiciones que lo llevaron a firmar su primer contrato profesional.

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Para el club también representa una apuesta a futuro. La idea es que el delantero pueda adquirir experiencia, competir con continuidad y regresar con un mayor recorrido, en caso de que el cuerpo técnico considere que puede volver a tener un lugar en el plantel.