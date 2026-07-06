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Palacios continúa en Unión y estaría descartada su transferencia al Atlas de México

La oferta que en su momento acercó Atlas de México no satisfizo a la dirigencia de Unión y el jugador por ahora sigue en el plantel rojiblanco

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 21:00hs
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Julián Palacios no se irá a México y por ahora sigue en Unión.

Prensa Unión

Julián Palacios no se irá a México y por ahora sigue en Unión.

Hace varios días que se viene hablando de la chance concreta de que Julián Palacios sea transferido. Sin embargo, el volante continúa entrenando con el plantel de Unión y por estas horas no hay indicios de una posible salida.

Palacios por ahora sigue en Unión

El futbolista tiene contrato hasta diciembre, pero si Unión lo transfiere antes del 1 de septiembre, cobraría el 30% de la venta, sino, se irá a fin de año, ya que no renovará su vínculo con la entidad tatengue.

El club que lo pretende es Atlas de México, quien se puso en contacto con Gastón Fernández, representante de Palacios y allí le acercaron una oferta.

El jugador manifestó su deseo de salir para continuar su carrera en México, pero la realidad indica que la propuesta económica fue desestimada por la dirigencia rojiblanca.

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Si bien las gestiones no fueron de club a club, el presidente de Unión Luis Spahn estaba al tanto de las negociaciones entre Atlas y el representante del jugador.

Así las cosas, por el momento Palacios continuará en Unión ya que para Leonardo Madelón es un jugador determinante, de hecho fue una de las figuras del equipo en el Torneo Apertura. Aunque no se descarta que llegue una oferta y se vaya.

Sabiendo que queda mucho tiempo por delante y que el mercado de pases seguirá abierto, en Unión aguardan por una oferta importante o en su defecto el jugador se quedará a cumplir su contrato.

Unión Palacios Atlas
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