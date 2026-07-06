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Colón ganó dos partidos al mismo tiempo, superó a Deportivo Madryn y a las adversidades

Colón terminó sumando más que tres puntos. Y es que el Sabalero venció a Deportivo Madryn, pero a la vez supo sobrellevar muchas dificultades

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 10:21hs
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Colón terminó ganando dos partidos al mismo tiempo.

Colón terminó ganando dos partidos al mismo tiempo.

En la previa al partido con Deportivo Madryn, Colón recibió varias noticias negativas. La primera de ellas, se sabía desde el cotejo contra Chaco For Ever, cuando Federico Rasmussen fue amonestado llegando a la quinta tarjeta amarilla.

Sin embargo, con el correr de los días, se confirmó la ausencia del goleador Ignacio Lago quien había sido operado por una lesión en su mano. Y luego se supo que Pier Barrios había sufrido un pequeño desgarro.

Colón y un triunfo que vale más que tres puntos

Es decir, que Colón debía jugar ante Deportivo Madryn sin la dupla de zagueros titulares y además sin su goleador. Un panorama por demás de complejo se le presentaba al elenco rojinegro.

Encima en el mercado de pases, apenas había podido cerrar la incorporación de Franco García y se quedaba con muy pocas variantes en ataque, luego de las salidas de Matías Godoy, Lucas Cano y Facundo Castro.

Mientras que en lo que refiere al partido, en el primer tiempo, Ezequiel Medrán se vio obligado a meter mano en el equipo por la lesión de Nicolás Thaller y tuvo que correr a Federico Lértora a la zaga central.

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Y a eso hay que sumarle que en los primeros minutos del segundo tiempo, el arquero Matías Budiño se equivocó y Deportivo Madryn se puso arriba en el marcador.

Todo lo malo que le podía pasar antes y en el transcurso del juego le estaba pasando. Pero fue en ese momento, en donde el equipo dio una muestra de autoridad, carácter y temperamento para revertir la situación.

Se lo llevó por delante a su rival, llegó al empate y no dejó de atacar hasta terminar ganando el partido. Entró muy bien y fue una de las figuras Franco García, respondió bien Agustín Toledo, reemplazando a Thaller y cumplió Sebastián Olmedo.

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Los laterales estuvieron más concentrados a la hora de marcar y lo más importante fue que Alan Bonansea volvió al gol, luego de 12 partidos sin convertir.

Así las cosas, son muchos los aspectos para destacar de un triunfo que puede significar un click para Colón. Una derrota hubiese sido un golpe de nocaut, pero esta victoria despeja las dudas y genera señales muy positivas.

Para lo que viene Colón recuperará jugadores importantes, se sumarán refuerzos y claramente contará con un plantel potenciado para ir en la búsqueda del objetivo, que no es otro que el ascenso.

Colón Deportivo Madryn partidos
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