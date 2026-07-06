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Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

Alan Bonansea volvió a convertir tras 12 fechas, cortando una racha de 1198 minutos sin festejos, en la victoria clave de Colón ante Deportivo Madryn.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 08:21hs
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Rompió la racha: Bonansea volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba

No fue un gol más. El cabezazo de Alan Bonansea en Puerto Madryn tuvo un valor mucho mayor que el de asegurar tres puntos para Colón. También representó el final de una extensa sequía goleadora que ya se había transformado en una pesada carga para el delantero y para un equipo que extrañó, y mucho, su poder de fuego.

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El atacante sabalero volvió a convertir después de 12 partidos y lo hizo en el cierre del encuentro ante Deportivo Madryn, para sellar el 2-1 en el estadio Abel Sastre y mantener a Colón metido de lleno en la lucha por los primeros puestos de la Zona A de la Primera Nacional. De esta manera, volvió a anotar tras 1198 minutos.

Del arranque soñado al largo silencio de Bonansea en Colón

La historia de Bonansea en el torneo había comenzado de la mejor manera. En la fecha inaugural fue el encargado de abrir el triunfo por 2-1, justamente frente a Deportivo Madryn, en el Brigadier López.

Luego ratificó ese buen inicio con otro festejo ante San Telmo y alcanzó su tercer tanto de la temporada frente a Patronato, en la victoria por 2-0 conseguida el 29 de marzo en Paraná. Aquella conquista llegó a los 15 minutos del complemento, luego de una gran maniobra colectiva entre Ignacio Lago y Julián Marcioni, quien lo asistió para definir.

Desde ese momento, el arco se le cerró por completo.

Una ausencia que Colón sintió demasiado

Mientras Bonansea atravesaba su peor racha desde que llegó al club, Colón también padecía la falta de gol de su centrodelantero. El equipo perdió contundencia en los metros finales y, pese a mantenerse en los puestos de pelea, quedó claro que necesitaba reforzar el ataque.

Por eso, en este mercado de pases la dirigencia aceleró por dos delanteros de área. Nicolás Reniero está muy cerca de convertirse en refuerzo y Leandro Gárate también aparece encaminado para sumarse al plantel de Ezequiel Medrán.

La búsqueda de atacantes fue una consecuencia directa de esa merma ofensiva que coincidió con el bajón goleador de Bonansea.

Un gol que puede cambiar el panorama en Colón

Cuando todo parecía indicar que el protagonismo pasaría por los refuerzos que están por llegar, Bonansea dio un paso al frente. En una pelota parada, apareció en el área con un impecable cabezazo para romper el cero y darle a Colón una victoria de enorme importancia.

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El festejo fue un desahogo. Para él, por haber dejado atrás una racha de 13 encuentros sin convertir. Y para el equipo, porque recuperó el aporte goleador de un delantero que había arrancado el campeonato encendido y que ahora intentará volver a ser una pieza determinante en la ilusión del ascenso.

Hasta aquí, Bonansea acumula 18 partidos en la Primera Nacional, con cuatro goles, una asistencia y 1.555 minutos disputados. El tanto en Puerto Madryn puede ser mucho más que una estadística: puede marcar el renacer del "9" en el momento más importante de la temporada.

Colón Bonansea Madryn
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