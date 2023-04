Mirabella presentó su libro junto al gobernador Omar Perotti

“Recorrí mucho la provincia, conocí mucha gente y visité muchas instituciones, clubes, empresas; hablé con muchos productores, dirigentes de mi partido y de otras fuerzas políticas. Es como dice Omar, uno no puede amar lo que no conoce y no se defiende lo que no se ama. Creo que esta convicción debemos tenerla todos los que, como yo, representamos a Santa Fe”, subrayó el legislador.