Adrián Mercado realizará dos importantes subastas de las firmas Techint y Cartellone

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado , anunció que el próximo viernes 5 de diciembre llevará a cabo dos importantes subastas de las reconocidas firmas Techint y José Cartellone Construcciones Civiles, motivadas por la renovación de sus flotas.

Ambas subastas se desarrollarán de forma online, contando con la presencia destacada del martillero público.

Durante las subastas, se podrán adquirir cientos de lotes que incluyen: Grúas, excavadoras, palas cargadoras, compactadoras, plataformas elevadoras, camiones, Pick-ups Toyota, automóviles, furgones, torres de iluminación, grupos electrógenos, acoplados, entre otros.

Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Se abre una nueva oportunidad para cientos de pymes y particulares que buscan adquirir maquinaria en buen estado y a un valor conveniente, en dos destacadas subastas de firmas reconocidas por la cantidad, variedad y calidad de sus lotes”.

Para conocer los detalles de todos los lotes e inscribirse para participar, ingresá al siguiente enlace: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/