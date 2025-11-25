Ambas subastas se desarrollarán de forma online, contando con la presencia destacada del martillero público.
Adrián Mercado realizará dos importantes subastas de las firmas Techint y Cartellone
La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que el próximo viernes 5 de diciembre llevará a cabo dos importantes subastas de las reconocidas firmas Techint y José Cartellone Construcciones Civiles, motivadas por la renovación de sus flotas.
Durante las subastas, se podrán adquirir cientos de lotes que incluyen: Grúas, excavadoras, palas cargadoras, compactadoras, plataformas elevadoras, camiones, Pick-ups Toyota, automóviles, furgones, torres de iluminación, grupos electrógenos, acoplados, entre otros.
Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Se abre una nueva oportunidad para cientos de pymes y particulares que buscan adquirir maquinaria en buen estado y a un valor conveniente, en dos destacadas subastas de firmas reconocidas por la cantidad, variedad y calidad de sus lotes”.
Para conocer los detalles de todos los lotes e inscribirse para participar, ingresá al siguiente enlace: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/