Arcos Dorados designa a Diego Paniagua como nuevo Managing Director de Argentina

Con más de 30 años de trayectoria en la compañía, el ejecutivo asumió el liderazgo del mercado argentino desde el 1 de enero de 2026, reafirmando la apuesta de Arcos Dorados por el desarrollo del talento interno y la excelencia operativa.

Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo, anuncia que a partir del 1 de enero de 2026 Diego Paniagua asumió como Managing Director de Argentina.

Con más de 30 años de trayectoria en la compañía, Diego Paniagua inició su carrera en Arcos Dorados en 1993 y desarrolló un sólido recorrido profesional en distintas posiciones claves, tanto a nivel local como regional. Su designación marca el regreso al mercado argentino de un líder formado dentro de la organización, con amplia experiencia en gestión, desarrollo de talento y excelencia operativa. “Volver a la Argentina, mi país, donde me formé y crecí dentro de la compañía, es un enorme orgullo y una gran responsabilidad.

Arcos Dorados cuenta con un equipo de personas con un compromiso y una vocación de servicio excepcionales, y mi objetivo es seguir fortaleciendo nuestra cultura, la excelencia operativa y la experiencia de nuestros clientes, acompañando la evolución del negocio y los desafíos del contexto”, señaló Diego Paniagua, Managing Director de Arcos Dorados Argentina.

A lo largo de su carrera, Paniagua se desempeñó como Gerente de Operaciones para el interior del país, con base en Córdoba, rol por el que recibió el Premio del Presidente en 2011. Posteriormente fue Gerente Nacional de Operaciones en Argentina, Director de Operaciones del país y, desde 2020, ocupó posiciones regionales estratégicas como Director de Operaciones y Entrenamiento para la División Sur de Latinoamérica (SLAD).

En los últimos años, lideró distintos mercados de la región: fue Managing Director de Arcos Dorados para Aruba, Curaçao y Trinidad & Tobago, y más recientemente Managing Director de Uruguay, desde donde llega a la Argentina para encabezar una nueva etapa de consolidación y crecimiento del negocio.

Este nombramiento reafirma la apuesta de Arcos Dorados por el desarrollo del talento interno, así como su compromiso con la excelencia operativa, la experiencia del cliente y la transformación continua del negocio en el país. Diego Paniagua es Licenciado en Ingeniería Comercial (UAI), cuenta con un Diplomado en Gestión Gerencial (ITBA) y un MBA (UADE).