El llamado de Unión por Nardoni que Racing no contesta

En Unión crece la inquietud ante la falta de respuestas desde Racing en una operación que ya comenzó a cobrarse.

La dirigencia de Unión activó gestiones formales para reclamar a Racing Club el dinero correspondiente por la transferencia de Juan Nardoni a Grêmio . En Santa Fe aún no ingresaron fondos pese a que la Academia ya habría percibido un primer desembolso , lo que tensó la relación institucional.

El mediocampista fue vendido en un acuerdo que contempló la cesión del 80% de los derechos económicos por 8 millones de dólares, más 2 millones en bonos atados a objetivos deportivos. Según trascendió, el club brasileño ya ejecutó un primer pago cercano a los 2 millones de dólares.

Unión conserva un 30% del pase y espera que se liquide la parte proporcional conforme a los términos pactados. Sin embargo, hasta el momento no recibió transferencias ni detalles pormenorizados sobre la estructura de cobro, descuentos aplicados o cronograma de cuotas.

Gestiones y malestar

El presidente rojiblanco, Luis Spahn, intentó establecer contacto con autoridades de Racing, incluido su titular Diego Milito, aunque sin éxito directo en los últimos días. Sí hubo intercambios informales en ámbitos dirigenciales, donde desde Avellaneda argumentaron dificultades financieras que estarían demorando la distribución de fondos.

En Unión no desconocen la complejidad de la ingeniería financiera de este tipo de operaciones —impuestos, comisiones y variables contractuales—, pero remarcan que el crédito es exigible y que la obligación debe cumplirse en tiempo y forma.

Impacto en la planificación

Más allá de la relación institucional que por ahora se mantiene en cauces formales, el retraso impacta en la previsión presupuestaria del Tate. En un mercado donde cada ingreso resulta determinante para equilibrar balances y proyectar incorporaciones, la demora en la liquidación genera inquietud.

La dirigencia santafesina aguarda definiciones concretas y documentación respaldatoria que detalle montos netos y plazos de pago. Mientras tanto, el expediente Nardoni suma un nuevo capítulo en la trastienda económica del fútbol argentino.