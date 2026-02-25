Estudiantes derrotó a Newell's y subió a la cima de la Zona A del Torneo Apertura

En el Coloso Marcelo Bielsa, Estudiantes venció 2-0 a Newell's y agudizó la crisis del elenco rosarino que espera por Frank Kudelka

Estudiantes le ganó por 2-0 a Newell’s en un encuentro en el que una buena segunda mitad le alcanzó para marcar una gran diferencia y llevarse los tres puntos, que se disputó esta noche, en el estadio Marcelo Bielsa, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Los delanteros Tiago Palacios y Fabricio Pérez convirtieron los goles de la noche, a los seis y 36 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Pincha” se subió a la punta de la zona A, que comparte con Vélez con 15 puntos, mientras que el equipo dirigido interinamente por Lucas Bernardi ocupa el último puesto del grupo y continúa acrecentando su crisis, con apenas dos puntos en siete encuentros.

En la próxima fecha, el equipo dirigido por el flamante entrenador Alexander Medina deberá medirse con el mencionado “Fortín”, en un cruce de punteros que se dará el lunes 2 de marzo a las 19:15, mientras que la “Lepra” tendrá la dura tarea de afrontar un “Clásico rosarino” al enfrentarse con Rosario Central, el domingo primero a partir de las 17:00.

La primera llegada de peligro fue de la visita, a los 21 minutos, con un centro al segundo palo que el delantero Adolfo Gaich controló para luego rematar bajo, aunque su tiro fue contenido por el arquero Gabriel Arias.

En 32 minutos, un tiro libre al primer palo fue prolongado para la llegada de Gaich, cuyo cabezazo fuerte al poste izquierdo de Arias se fue desviado por encima del travesaño.

El local no tuvo ataques de riesgo hasta los 41 minutos, cuando el volante Jerónimo Gómez Mattar abrió a la izquierda para el extremo Walter Núñez, que se perfiló, abrió el pie derecho y vio como su remate se iba muy cerca del segundo palo del guardameta Fernando Muslera.

Dos minutos después, Núñez filtró una pelota alta para dejar mano a mano al delantero Luciano Herrera, que definió incómodo por el costado derecho del área y erró su remate al primer palo.

Embed - EL PINCHA DERROTÓ A LA LEPRA EN LA PREVIA AL CLÁSICO ROSARINO | Newell's 0-2 Estudiantes | RESUMEN

Estudiantes pudo abrir el marcador a los seis minutos de la segunda parte, cuando el delantero Tiago Palacios aprovechó la incapacidad de los centrales rivales para despejar una pelota, recuperó al borde del área y sacó un zurdazo bajo y cruzado, inalcanzable para Arias.

En 12 minutos, un centro al segundo palo de Tiago Palacios habilitó el cabezazo del defensor Tobías Palacios, que remató desde el área chica e impactó su frentazo en el travesaño.

Nueve minutos más tarde, un pase atrás del delantero Edwin Cetré habilitó a Fabricio Pérez, cuyo primer remate salió bajo y fue detenido por Arias, mientras que el segundo, después de quedarse con el rebote, dio en el travesaño.

El segundo gol de la noche llegó a los 35 minutos, con una gran jugada individual que fue concluida por el delantero Fabricio Pérez, que controló en la medialuna del área, salió hacia la derecha y metió un muy buen remate cruzado, que entró pegado al poste.

En el tercer minuto de descuento, una buena jugada individual por izquierda del volante Mikel Amondarain terminó en un remate que buscó el segundo palo, pero impactó en el poste horizontal.