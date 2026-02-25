"Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón"

El abogado Ricardo Frega Navia indicó que es muy poco probable comprobar que Emelec influyó para que Neris rescindiera el contrato con Colón

En las últimas horas , Emelec presentó como refuerzo a José Neris, quien de manera unilateral rescindió contrato con Colón y se consideró en libertad de acción.

A partir de eso, la institución sabalera acudirá a FIFA para demandar al futbolista y también trascendió que Colón demandaría a Emelec por contratar al delantero uruguayo.

La opinión de Frega Navia sobre el caso Neris

Para aclarar esta cuestión, el abogado especialista en derecho deportivo, Ricardo Frega Navia, dialogó con Radio Gol 96.7 y se refirió a esta conflictiva situación.

"Hoy hay que probar que el nuevo club indujo al jugador a incumplir el contrato. Parece totalmente improbable probar que Emelec fue el que estaba detrás de la ruptura del vínculo entre Colón y José Neris", comenzó explicando.

Respecto a la habilitación para que Neris juegue en Emelec expresó: "Hoy es mucho más sencillo. La FIFA tiene un procedimiento de habilitación provisoria, un CTI provisorio, y te habilita entre una y dos semanas inmediatamente".

Sobre la decisión de Neris se declararse en libertad de acción dijo: "En el fútbol se supone que tiene que haber un incumplimiento grave del club, como la falta de remuneración. Pero acá tenía que haberlo intimado previamente".

Y de la reglamentación de la FIFA sobre este tema contó: "Son dos meses y 15 días de plazo de tolerancia que tenés que dar para que te paguen antes de considerarse libre".

Consultado por el monto que Colón podría cobrar en caso de un fallo favorable respondió: "Puede ser el porcentaje de los 800 mil dólares que Colón pagó, menos el tiempo que consumió del contrato. Es imposible saber previamente cuánto corresponde".

Y de la sanción al jugador manifestó: "El reglamento establece que la FIFA podría imponer una sanción de hasta cuatro meses al jugador para inhabilitarlo a jugar, como sanción adicional a la ruptura unilateral”.

Por último tiró: "River de Montevideo podría reclamar el 35% de una indemnización siempre y cuando eso estuviera establecido en el contrato de transferencia. Si no lo pones expresamente, no te corresponde el 35% sobre una indemnización por ruptura unilateral".