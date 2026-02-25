Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los convocados en Unión para el encuentro frente a Sarmiento

Se dio a conocer la lista de los 23 futbolistas que aguardan concentrados en Junín el partido que este jueves desde las 17.15 jugará Unión ante Sarmiento

25 de febrero 2026 · 22:20hs
En la última práctica que Unión llevó adelante este miércoles, el entrenador de Unión Leonardo Madelón sorprendió y dispuso de una variante en la zona media.

Los jugadores convocados para el partido ante Sarmiento

La misma tiene que ver con la inclusión de Brahian Cuello en lugar de Franco Fragapane. En lo que respecta al resto del equipo, será el mismo que viene de ganarle a Aldosivi.

Pero más allá de esta variante, hay dos novedades en la lista de los jugadores que aguardan concentrados el partido frente a Sarmiento.

Una de ellas es la vuelta de Valentín Fascendini quien se recuperó de un desgarro y después de dos partidos, vuelve a estar a disposición del entrenador.

En tanto que la segunda tiene que ver con la ausencia de Nicolás Palavecino, quien arrastra una molestia física y por ese motivo no viajó a Junín.

