Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un "desprecio" al sector

Los intendentes propusieron un incremento escalonado hasta mayo que no contempla la inflación del año pasado ni el impacto de la reforma previsional. Para el gremio, el ofrecimiento de $32.500 de aumento para el sueldo mínimo es "insuficiente".

Sin acuerdo. Los intendentes ofrecieron un aumento de $32.500 y FESTRAM se encamina al paro.

La mesa paritaria del sector municipal, convocada bajo la Ley 9.996, terminó sin acuerdo y con un clima de profunda tensión. La propuesta presentada por los representantes de municipios y comunas quedó muy lejos de lo que Festram considera necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Los números del rechazo

La oferta de los intendentes para el primer semestre de 2026 consistió en un 9,9% total (tomando como base los sueldos de enero), desglosado de la siguiente manera:

Febrero: 4%

Marzo: 4%

Mayo: 1,9%

¿Por qué el gremio dice que es insuficiente?

"La propuesta es interpretada como un desprecio hacia los trabajadores municipales. No hay una garantía salarial mínima de bolsillo ni se discute la pérdida real del 2025", sostuvieron desde la Federación tras el encuentro.

El desfasaje del 2025: Festram asegura que hay un 3% pendiente del año pasado que no fue reconocido en esta mesa.

Impacto mínimo: el aumento propuesto para el salario mínimo garantizado representa apenas $32.500 para el mes de febrero.

Reforma Previsional: el gremio reclama que no se tiene en cuenta el descuento adicional que sufren los trabajadores tras la reforma impulsada por el gobernador Pullaro.

Festram remarcó que existía un compromiso previo de discutir la brecha entre los aumentos salariales y la inflación acumulada del año anterior. Al presentarse estos porcentajes como la "política salarial 2026" sin mirar atrás, el diálogo quedó virtualmente estancado.