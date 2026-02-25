Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Referentes barriales reconocen una preocupación creciente en Candioti Sur, describen algunos episodios conflictivos y advierten sobre problemas de convivencia vinculados a la falta de sanitarios y la higiene urbana.

Personas en situación de calle en barrio Candioti Sur. Vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral.

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe . En barrio Candioti Sur , vecinos advierten un aumento en los últimos meses de personas que pernoctan durante el día y aseguran que la preocupación crece, especialmente entre adultos mayores y comerciantes de la zona.

“Este es un tema que viene hace tiempo” , señaló Matías Galíndez , referente de la vecinal Candioti Sur, al describir que los reclamos comenzaron hace aproximadamente un año, cuando la Municipalidad implementó el plan de ordenamiento de cuidacoches.

Desde entonces, afirmó, el planteo se sostuvo en reuniones periódicas con autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad.

Galíndez explicó que la inquietud vecinal no apunta a estigmatizar, sino a visibilizar una realidad compleja. “Es un tema muy sensible y complejo”, remarcó, y subrayó que cada vez que un vecino se acerca con preocupación, desde la vecinal intentan “calmar un poco y plantear el contexto en el que estamos viviendo”.

Según describió, el crecimiento de personas que pernoctan en la vía pública se percibe en distintos puntos del barrio: esquinas y sectores cercanos a la terminal de colectivos, espacios verdes, sobre calle Las Heras y Vélez Sarsfield. Incluso indicó que el fenómeno no es exclusivo de Candioti, sino que se replica en otras zonas de la capital provincial.

El dato que más indignación generó fue la consolidación de un asentamiento precario en el paseo Vélez Sarsfield. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó las noches del fin de semana largo por los feriados de carnaval.

Reuniones y límites en la intervención

Segun comentó, hace aproximadamente un mes, representantes vecinales mantuvieron un encuentro con funcionarios municipales y del Ministerio de Seguridad para analizar la situación. Allí, según relató Galíndez, las autoridades informaron que en varias oportunidades se intentó trasladar a personas a refugios y que, ante conflictos puntuales, interviene la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) para identificar y constatar antecedentes.

Sin embargo, el referente vecinal reconoció que el margen de acción es limitado cuando no hay delito en curso. “Si no están haciendo nada, tampoco se puede tomar ninguna medida”, sostuvo.

Al mismo tiempo, planteó que la problemática excede la cuestión de la seguridad. “Vemos gente con problemas de salud mental, vemos gente con problemas de adicciones y otras cuestiones económicas y sociales de fondo recontra complejas”, describió. Por eso insistió en que el abordaje debe ser integral, involucrando áreas de salud, desarrollo social, empleo y seguridad.

Episodios conflictivos y tensión vecinal

Ante la consulta por situaciones de agresividad, Galíndez reconoció que “hubo algunos casos”, aunque volvió a remarcar que se trata de un tema delicado. La preocupación, explicó, no se centra únicamente en la presencia de personas en la calle, sino en algunas consecuencias derivadas, como la suciedad y el uso de espacios públicos y fachadas para realizar necesidades básicas ante la falta de sanitarios.

“Es un gran problema también el tema de la suciedad. El vecino se queja de eso”, indicó, aclarando que la queja “no es tanto por el tema social de ver gente en la calle, sino más bien por lo que implica”.

En paralelo, el debate volvió a tomar fuerza semanas atrás cuando la aparición de una carpa en plena ciclovía generó alarma entre residentes y comerciantes. El episodio —que puso nuevamente en foco la situación de limpiavidrios y personas que viven en el espacio público— reavivó la discusión sobre los límites entre asistencia social, uso del espacio urbano y convivencia.

Un barrio “atractivo” y un fenómeno en expansión

Candioti Sur comprende sectores de alto movimiento, como el macrocentro y el entorno de la terminal. “Es un barrio que evidentemente es atractivo porque tiene un nivel socioeconómico medio-alto”, analizó Galíndez, quien señaló que muchas personas subsisten revisando residuos.

En cuanto al fenómeno de los cuidacoches, describió un escenario fluctuante: “Es un ida y vuelta, un sube y baja”. Y agregó que en sectores como Bulevard, Plaza Pueyrredón y la zona de boliches sobre Azopardo se registraron aumentos recientes.

Pese a los reclamos y las reuniones mantenidas, el dirigente vecinal admitió que “no hay una solución definitiva” y que no se percibe aún un plan estructural de largo plazo.

“Ojalá se solucione pronto, pero más que nada por la situación de esta gente, que obviamente son personas y no queremos que se vayan, que los saquemos de acá para que estén en otro lado”, planteó.