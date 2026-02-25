Uno Santa Fe | Santa Fe | Candioti Sur

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Referentes barriales reconocen una preocupación creciente en Candioti Sur, describen algunos episodios conflictivos y advierten sobre problemas de convivencia vinculados a la falta de sanitarios y la higiene urbana.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de febrero 2026 · 20:07hs
Personas en situación de calle en barrio Candioti Sur. Vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral.

Personas en situación de calle en barrio Candioti Sur. Vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral.

La presencia de personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública de la ciudad de Santa Fe. En barrio Candioti Sur, vecinos advierten un aumento en los últimos meses de personas que pernoctan durante el día y aseguran que la preocupación crece, especialmente entre adultos mayores y comerciantes de la zona.

“Este es un tema que viene hace tiempo”, señaló Matías Galíndez, referente de la vecinal Candioti Sur, al describir que los reclamos comenzaron hace aproximadamente un año, cuando la Municipalidad implementó el plan de ordenamiento de cuidacoches.

LEER MÁS: La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó el drama de los limpiavidrios

Desde entonces, afirmó, el planteo se sostuvo en reuniones periódicas con autoridades municipales y del Ministerio de Seguridad.

pobreza gente durmiendo en la calle.jpg

Galíndez explicó que la inquietud vecinal no apunta a estigmatizar, sino a visibilizar una realidad compleja. “Es un tema muy sensible y complejo”, remarcó, y subrayó que cada vez que un vecino se acerca con preocupación, desde la vecinal intentan “calmar un poco y plantear el contexto en el que estamos viviendo”.

Según describió, el crecimiento de personas que pernoctan en la vía pública se percibe en distintos puntos del barrio: esquinas y sectores cercanos a la terminal de colectivos, espacios verdes, sobre calle Las Heras y Vélez Sarsfield. Incluso indicó que el fenómeno no es exclusivo de Candioti, sino que se replica en otras zonas de la capital provincial.

El dato que más indignación generó fue la consolidación de un asentamiento precario en el paseo Vélez Sarsfield. Según los vecinos, un limpiavidrios comenzó durmiendo en los bancos con cartones, luego sumó colchones y finalmente instaló una carpa estructural donde pasó las noches del fin de semana largo por los feriados de carnaval.

Carpa Candioti Sur
La aparici&oacute;n de una carpa en plena ciclov&iacute;a alert&oacute; a los vecinos y profundiz&oacute; el drama de los limpiavidrios en barrio Candioti Sur

La aparición de una carpa en plena ciclovía alertó a los vecinos y profundizó el drama de los limpiavidrios en barrio Candioti Sur

Reuniones y límites en la intervención

Segun comentó, hace aproximadamente un mes, representantes vecinales mantuvieron un encuentro con funcionarios municipales y del Ministerio de Seguridad para analizar la situación. Allí, según relató Galíndez, las autoridades informaron que en varias oportunidades se intentó trasladar a personas a refugios y que, ante conflictos puntuales, interviene la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) para identificar y constatar antecedentes.

Sin embargo, el referente vecinal reconoció que el margen de acción es limitado cuando no hay delito en curso. “Si no están haciendo nada, tampoco se puede tomar ninguna medida”, sostuvo.

Al mismo tiempo, planteó que la problemática excede la cuestión de la seguridad. “Vemos gente con problemas de salud mental, vemos gente con problemas de adicciones y otras cuestiones económicas y sociales de fondo recontra complejas”, describió. Por eso insistió en que el abordaje debe ser integral, involucrando áreas de salud, desarrollo social, empleo y seguridad.

personas en situación de calle solidaria.jpg

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur bajo asedio: denuncian la constante presencia de sospechosos y una creciente ola delictiva

Episodios conflictivos y tensión vecinal

Ante la consulta por situaciones de agresividad, Galíndez reconoció que “hubo algunos casos”, aunque volvió a remarcar que se trata de un tema delicado. La preocupación, explicó, no se centra únicamente en la presencia de personas en la calle, sino en algunas consecuencias derivadas, como la suciedad y el uso de espacios públicos y fachadas para realizar necesidades básicas ante la falta de sanitarios.

“Es un gran problema también el tema de la suciedad. El vecino se queja de eso”, indicó, aclarando que la queja “no es tanto por el tema social de ver gente en la calle, sino más bien por lo que implica”.

En paralelo, el debate volvió a tomar fuerza semanas atrás cuando la aparición de una carpa en plena ciclovía generó alarma entre residentes y comerciantes. El episodio —que puso nuevamente en foco la situación de limpiavidrios y personas que viven en el espacio público— reavivó la discusión sobre los límites entre asistencia social, uso del espacio urbano y convivencia.

pobreza gente durmiendo en la calle.jpg

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, en jaque por la inseguridad: alertan sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios en la zona

Un barrio “atractivo” y un fenómeno en expansión

Candioti Sur comprende sectores de alto movimiento, como el macrocentro y el entorno de la terminal. “Es un barrio que evidentemente es atractivo porque tiene un nivel socioeconómico medio-alto”, analizó Galíndez, quien señaló que muchas personas subsisten revisando residuos.

En cuanto al fenómeno de los cuidacoches, describió un escenario fluctuante: “Es un ida y vuelta, un sube y baja”. Y agregó que en sectores como Bulevard, Plaza Pueyrredón y la zona de boliches sobre Azopardo se registraron aumentos recientes.

Pese a los reclamos y las reuniones mantenidas, el dirigente vecinal admitió que “no hay una solución definitiva” y que no se percibe aún un plan estructural de largo plazo.

“Ojalá se solucione pronto, pero más que nada por la situación de esta gente, que obviamente son personas y no queremos que se vayan, que los saquemos de acá para que estén en otro lado”, planteó.

Candioti Sur vecinos situación de calle intervención
Noticias relacionadas
Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado Pelusa, el arbolito que fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín.

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Crece el debate por los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

Crece el debate para prohibir a los cuidacoches: un proyecto de ley propone endurecer penas y fijar arrestos de hasta 80 días

Pullaro en la presentación de Agroactiva:  Es la muerta a cielo abierto más grande de América Latina

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

un nino de 3 anos fue atacado por un perro pitbull en barrio fonavi san jeronimo

Un niño de 3 años fue atacado por un perro pitbull en barrio Fonavi San Jerónimo

Lo último

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un desprecio al sector

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un "desprecio" al sector

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito Pelusa Farías se encamina a un juicio por jurados

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Último Momento
Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Personas en situación de calle en Bº Candioti Sur: vecinos advierten un escenario complejo y piden un abordaje integral

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un desprecio al sector

Paritaria municipal: Festram rechazó un 9,9% de aumento y denunció un "desprecio" al sector

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito Pelusa Farías se encamina a un juicio por jurados

A dos años del horror, la causa del crimen del arbolito "Pelusa" Farías se encamina a un juicio por jurados

Central lo dio vuelta en el Bosque y llega afilado al clásico

Central lo dio vuelta en el Bosque y llega afilado al clásico

Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Ovación
Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

¿Veedores en la AFA? La IGJ pidió auditar balances y vínculos

Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón

"Es difícil de comprobar que Emelec indujo a Neris a romper el contrato con Colón"

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

La historia del exjugador de Unión: fue expulsado en su debut y apareció en la tribuna de GH

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe