Todo listo para el Torneo Federal de Clubes Alberto Nin

Falta muy poco para una nueva edición del Torneo Federal de Clubes Alberto Nin, el tradicional certamen organizado por el Capibá Rugby Club que vuelve a reunir a clubes de todo el país. El sábado 28 se viene un día a puro rugby, hockey, competencia y tercer tiempo del bueno. Una competencia que ya es marca registrada y que este año vuelve a contar con el acompañamiento de los clubes de la región.

La denominación del torneo no es casual. El nombre Alberto Nin remite a una figura profundamente ligada a los orígenes de Capibá y a la génesis de numerosos clubes de la región. Nin fue uno de los mentores y pilares fundamentales en los inicios del Amarillo, allá por 1981, cuando un grupo de jóvenes con ideas innovadoras y una marcada vocación deportiva comenzó a gestar el sueño que se formalizaría oficialmente el 10 de mayo de aquella temporada. Su legado, asociado al impulso, la formación y la expansión del rugby entrerriano, encuentra en este certamen un merecido reconocimiento.

¿Qué equipos integrarán el Torneo Federal?

En lo estrictamente deportivo, el Torneo Federal de Clubes contará con una destacada participación. Además del anfitrión, dirán presente Echagüe, Rowing, Tilcara —con dos equipos—, Cha Roga Club de Santo Tomé —también con dos formaciones—, Querandí RC de Santa Fe y Los Espinillos de Concordia. El cuadro conforma un panorama competitivo de marcado carácter regional, con instituciones que históricamente han aportado jerarquía y protagonismo a cada encuentro.

La programación prevé actividad en dos canchas en simultáneo y el inicio de los partidos está pautado para las 12. La fase inicial se dividirá en tres zonas de tres equipos cada una, con cruces estipulados para definir las posiciones de cara a la instancia decisiva. Desde las 15, y de acuerdo a la clasificación obtenida en la primera ronda, comenzará la etapa de definición, con enfrentamientos correspondientes a las Copas de Bronce, Plata y Oro. Pasadas las 17.30, se conocerá el campeón de la competencia.

De esta manera, el Torneo Federal de Clubes “Alberto Nin” volverá a conjugar historia, competencia y sentido de pertenencia en una jornada que reafirma el crecimiento sostenido del rugby regional y el compromiso de sus instituciones con el desarrollo del deporte.