Arcos Dorados invierte 27 millones de pesos en el talento de sus colaboradores

Arcos Dorados, la empresa que opera McDonalds en Argentina, destina $27.000.000 para acompañar el crecimiento personal y profesional de 60 colaboradores de todo el país a través de su programa insignia Becamos tu pasión. Este programa acompaña, hace más de 25 años, a empleados de todo el país en el camino hacia sus sueños: continuar sus estudios, perfeccionarse en su oficio, adquirir nuevas herramientas o formarse en aquello que realmente los inspira.

En esta nueva edición, la compañía recibió más de 1.000 postulaciones de todo el país. Los 60 seleccionados recibirán becas económicas que podrán destinar a estudios, materiales, capacitaciones o proyectos personales que les permitirán expandir sus horizontes.

El cierre del programa se celebrará con un show final y un jurado de referentes de la juventud que reconocen los talentos más inspiradores, integrado por Fer Dente, Nacho Elizalde y Tini Santamaría. El evento también contará con la presencia de familiares y compañeros de trabajo de los colaboradores, en una jornada que reconoce la pasión como motor de transformación.

Becamos 2

Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados, expresó: “Becamos tu pasión es una muestra concreta de cómo acompañamos a las personas más allá del ámbito laboral. Cada historia es el mejor ejemplo del propósito que nos guía: ser un espacio donde el talento crece y las pasiones encuentran su lugar”.

Cada edición reúne pasiones y sueños que inspiran. Este año, entre los 60 becados se destacan historias como la de Matías, un joven de 18 años que canta tango en la línea D del subte y usará la beca para grabar su primer disco; Ariana una voluntaria que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad y que quiere seguir formándose para multiplicar su impacto; Brisa que profesora de bachata y representará a la Argentina en el Mundial; y Josefina del programa Empleo con Apoyo —que brinda a los jóvenes con discapacidad la posibilidad de incluirse en el mundo laboral— que brilla sobre los patines y confirma que no hay límites cuando la pasión impulsa. Diego concluye: “Detrás de cada uniforme hay una historia que merece ser contada. Apostar al bienestar, la educación y las oportunidades es también apostar al futuro del país”.

Con 16.500 colaboradores en todo el país, Arcos Dorados reafirma su compromiso con ofrecer espacios donde el talento crece, la diversidad se valora y las oportunidades se multiplican.

Becamos 3

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 15/07/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com