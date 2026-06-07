Lanzan un programa de becas para alumnos de 7° grado de la escuela primaria y del nivel secundario

"Mi escuela" es el nombre de las becas que beneficiarán a unos 10 mil estudiantes de la provincia. La inscripción arranca el lunes

"Mi Escuela" es el programa de becas destinado a alumnos que cursen el último año de la primaria y el ciclo secundario.

El Ministerio de Educación de la provincia lanzó el programa "Mi escuela", un incentivo para que los alumnos completen el nivel primario y la escuela media. Desde este lunes comenzará el período de inscripción al nuevo sistema de becas educativas. El mismo contempla un beca mensual de $ 100 mil, entre mayo y diciembre, para 10 mil estudiantes de 7º grado de nivel primario, todos los años de secundario y alumnos de modalidad especia l que presenten trayectorias escolares en riesgo.

“Por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro, rediseñamos el Sistema Provincial de Becas Educativas para que tenga un impacto real”, explicó el ministro de Educación, José Goity, para luego puntualizar que “ el foco está principalmente puesto en la educación secundaria porque allí hay que apuntar a la retención y al acompañamiento de los estudiantes y también focalizamos en séptimo grado donde se termina la escolaridad primaria, se proyecta a la secundaria y queremos acompañar ese pasaje”.

En esta línea, agregó que “esta iniciativa unifica las líneas de becas existentes bajo una política provincial única e incorpora un Índice Provincial de Prioridad Educativa, que tendrá en cuenta variables socioeducativas y socioeconómicas y en función del orden de prioridades se van a asignar las becas”.

Cómo inscribirse

El beneficio está dirigido a estudiantes de 7º grado de la primaria y todos los años del secundario, la inscripción deberá ser realizada hasta el lunes 22 de junio por madres, padres o tutores de manera online a través del sistema “Mi Escuela” a ingresando a la web del sistema de becas.

En el caso de estudiantes de la modalidad de educación especial, las solicitudes se gestionarán a través de los establecimientos educativos presentando un formulario.

Para poder obtener la beca se deberá estar cursando la educación obligatoria en la provincia; encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o socioeducativa, no percibir otra beca de similar finalidad y presentar inscripción y documentación respaldatoria mediante formulario digital dentro del plazo establecido.

Para el otorgamiento de la beca se elaboró un Índice Provincial de Prioridad Educativa, que contempla variables socioeducativas y socioeconómicas. También habrá cupos especiales vinculados a representación o mérito.

Cabe destacar que el Sistema Provincial de Becas Educativas es una política destinada a fortalecer la permanencia y el acompañamiento de estudiantes que requieren mayor apoyo para sostener sus trayectorias escolares. La iniciativa se enmarca en una estrategia de ordenamiento y optimización de los recursos públicos, priorizando acciones preventivas y de acompañamiento educativo desde edades tempranas.