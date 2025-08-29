ChangoMâs celebra su "CumpleMâs" con sorpresas y el sorteo de un chango por hora durante todo el mes

Durante todo el mes de septiembre, el supermercado argentino que más sabe de ofertas se propuso festejar con todos sus clientes a través de descuentos y promociones exclusivas, una amplia financiación en cuotas, super sorteos de un changuito por hora, por día, durante todo el mes, entretenimiento en todas las sucursales del país y miles de sorpresas Mâs.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país celebra su “CumpleMâs” con una propuesta diferente que contempla superofertas, descuentos y promociones únicas en cientos de miles de productos durante todas las semanas, opciones de financiación en artículos seleccionados y el sorteo de un chango completo por hora, por día, durante todo el mes.

Por cada $1.000 de compra, en cualquiera de las sucursales ChangoMâs del país, los clientes sumarán una chance para participar del sorteo de +700 changos de compra. Además, quienes adquieran productos de marcas participantes suman chances extra para el sorteo. Incluso, los clientes socios de MâsClub duplican sus chances de ganar y los que compren a través de la web de MâsOnline, triplican sus posibilidades.

En cada uno de los tickets de compra, el cliente podrá ver reflejada la cantidad de chances acumuladas y la posibilidad de escanear un código QR para que pueda ingresar todos sus datos y formar parte del sorteo.

Por otro lado, se podrá participar sin obligación de compra, por lo que quienes quieran hacerlo solo tienen que acercarse al sector de Atención al Cliente de cada sucursal y entregar un dibujo a mano, coloreado, con los datos personales que acrediten su identidad. Una vez verificados los mismos, recibirán un mail con la confirmación de su participación.

En este mes de celebración, ChangoMâs ofrece no solo las mejores oportunidades de compra, el mejor surtido para aprovechar y las opciones de financiación más convenientes, sino también, la posibilidad de acceder a increíbles premios que cumplan con las expectativas de todas las familias argentinas.

