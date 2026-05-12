ChangoMâs lanza el "Super Chango Sale", una propuesta recargada con +40.000 productos en oferta y con amplia financiación Del 12 al 18 de mayo, los clientes que se acerquen a cualquier sucursal ChangoMâs del país o compren a través de MâsOnline, podrán aprovechar productos con hasta un 70% de descuento en diferentes categorías y opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés. 12 de mayo 2026 · 00:09hs

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta “Super Chango Sale”, una semana recargada de superofertas en +40.000 productos, oportunidades de compra de 2x1 en artículos seleccionados, opciones de ahorro de hasta un 70% de descuento y alternativas de financiación de 3, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 12 al 18 de mayo, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, artículos para el cuidado personal, muebles y aire libre, entre otras. Algunas de las ofertas destacadas del Chango Sale Recargado son: