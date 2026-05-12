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ChangoMâs lanza el "Super Chango Sale", una propuesta recargada con +40.000 productos en oferta y con amplia financiación

Del 12 al 18 de mayo, los clientes que se acerquen a cualquier sucursal ChangoMâs del país o compren a través de MâsOnline, podrán aprovechar productos con hasta un 70% de descuento en diferentes categorías y opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

12 de mayo 2026 · 00:09hs
ChangoMâs lanza el Super Chango Sale, una propuesta recargada con +40.000 productos en oferta y con amplia financiación

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país presenta “Super Chango Sale”, una semana recargada de superofertas en +40.000 productos, oportunidades de compra de 2x1 en artículos seleccionados, opciones de ahorro de hasta un 70% de descuento y alternativas de financiación de 3, 6 y 12 cuotas sin interés aplicado a distintas categorías y descuentos especiales abonando en un solo pago.

Los clientes que visiten cualquiera de las sucursales ChangoMâs de todo el país o la web MâsOnline del 12 al 18 de mayo, podrán acceder a ofertas únicas en categorías de electro y tecnología, hogar y decoración, automotor, artículos para el cuidado personal, muebles y aire libre, entre otras. Algunas de las ofertas destacadas del Chango Sale Recargado son:

  • Oportunidad de 2x1 en indumentaria seleccionada para toda la familia, decoración para el hogar seleccionada, espejos, floreros, adornos de mesa y canastos. También en todas las raquetas de tenis y paddle.
  • Opción de 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV.
  • Descuento del 40% y 6 cuotas sin interés en todos los muebles para el hogar.
  • Descuento del 50% en la compra de pelotas de básquet, fútbol y vóley. También en canilleras y guantes de fútbol.
  • Descuento de hasta 40% o 3 cuotas sin interés en la compra de pequeño electro seleccionados.
  • Descuento de hasta 30% y 12 cuotas sin interés en la compra de celulares, aires acondicionados, freezers, lavarropas y cocinas.
  • Oportunidad del 50% de descuento y 6 cuotas sin interés en productos de camping.
  • Descuento de hasta 70% y 3 cuotas sin interés en artículos de yoga, running y boxeo.

ChangoMâs invita a sus clientes a disfrutar de una experiencia recargada de descuentos, ofertas y financiación para aprovechar en todas sucursales del país y a través de MâsOnline.

ChangoMâs

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