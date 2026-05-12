Atenas se juega la permanencia ante Argentino en una noche límite en Junín

Atenas está obligado a ganar para llevar la definición a Córdoba, mientras que Argentino buscará aprovechar su localía para cerrar la serie y asegurar su continuidad en la Liga Nacional.

La lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Básquet tendrá este lunes un capítulo decisivo en Junín. Desde las 22.10, Argentino recibirá a Atenas de Córdoba en el cuarto punto de la serie por la permanencia, con la posibilidad concreta de sellar su continuidad en la máxima categoría.

El encuentro se disputará en el estadio Fortín de las Morochas, contará con televisación de TyC Sports y tendrá como árbitros a Fabricio Vito, Roberto Smith y Danilo Molina.

Argentino quedó match point

El Turco llega con ventaja de 2-1 en la serie luego de imponerse el domingo por 61 a 53 en un partido de bajo goleo y mucha tensión, donde logró hacer pesar la localía y aprovechar la floja producción ofensiva del conjunto cordobés.

El equipo dirigido por Adrián Capelli quedó así a una victoria de asegurar su permanencia en la Liga Nacional, en una serie que comenzó cuesta arriba tras perder el primer juego en Córdoba.

Sin embargo, Argentino reaccionó rápidamente, robó el segundo punto como visitante y luego ratificó el quiebre en Junín para tomar el control de la llave.

Atenas, sin margen de error

Del otro lado aparece un Atenas golpeado y obligado a reaccionar. El Griego necesita ganar para estirar la definición a un quinto y definitivo encuentro en Córdoba.

La preocupación principal pasa por el pobre rendimiento ofensivo mostrado en el último partido, donde apenas anotó 53 puntos y tuvo porcentajes muy bajos de efectividad.

Atenas intentará recuperar la versión que mostró durante la fase regular, donde dominó claramente a Argentino en ambos cruces de la temporada: ganó 84-66 en Junín y luego aplastó 109-71 en Córdoba.

Una serie muy pareja y cargada de tensión

Más allá de las diferencias históricas —Atenas lidera el historial con 25 victorias contra 15 de Argentino en 40 enfrentamientos—, la serie mostró un desarrollo extremadamente equilibrado.

El primer juego quedó en manos del Griego por 96 a 93, mientras que Argentino respondió con un triunfo por 84 a 78 en Córdoba antes de quedarse con el tercer capítulo en Junín.

Todo indica que el cuarto duelo volverá a definirse en detalles, con dos equipos que llegan bajo máxima presión y con mucho en juego.

Los jugadores a seguir

En Atenas, Luciano González aparece como el principal referente ofensivo, con un promedio de 12,2 puntos por partido, además de liderar las asistencias del equipo con 3,2 por encuentro. En los rebotes, el más destacado es Nakye Sanders, con 7,4 de media.

Por el lado de Argentino, Franco Balbi sobresale como figura integral: es el máximo anotador del equipo con 15,3 puntos y también lidera las asistencias con 5,7. En la lucha bajo los tableros, el más determinante es Lathaniel Bastian, con 8,4 rebotes por juego.

La permanencia está en juego y en Junín nadie quiere dejar pasar la oportunidad.