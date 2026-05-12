Unión y Belgrano, un choque atravesado por historias cruzadas

Colazo, Menossi, Thiago Cardozo y hasta Leonardo Madelón tendrán un partido especial en Alberdi, en un cruce cargado de vínculos cruzados entre el Tatengue y el Pirata.

El partido entre Unión y Belgrano por los cuartos de final del Torneo Apertura no será uno más para varios protagonistas que estarán este martes en el Gigante de Alberdi. Entre futbolistas con pasado celeste, cuentas pendientes, decisiones de mercado y hasta historias personales, el duelo tendrá varios condimentos especiales.

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Uno de los focos estará puesto en Agustín Colazo. El delantero, que arrancaría como alternativa desde el banco de suplentes, se formó futbolísticamente en Belgrano y todavía mantiene un fuerte vínculo contractual con el club cordobés, ya que el Pirata conserva el 50% de su pase.

Agustín Colazo.jpg

El Huevo debutó en la Primera Nacional con la camiseta celeste y disputó 17 partidos oficiales entre el torneo regular y la etapa de transición, con un gol convertido. Sin embargo, nunca logró afirmarse en Primera División y terminó emigrando en busca de continuidad. Ahora, ya consolidado como pieza de recambio importante para Leonardo Madelón, volverá a Alberdi con una motivación distinta.

Menossi y una salida inesperada de Belgrano

Otro de los jugadores que vivirá un encuentro particular será Lucas Menossi. El volante llegó a Unión tras quedar relegado en Belgrano, donde no fue tenido en cuenta para continuar dentro del proyecto futbolístico.

Lucas Menossi Prensa Belgrano

Menossi tuvo bastante participación en el Pirata durante el último tiempo: disputó 36 encuentros oficiales entre 2024 y 2025, convirtió un gol y repartió varias asistencias. Incluso arrancó el año con continuidad en el Apertura 2025, aunque luego su ciclo se fue apagando hasta desembocar en su salida.

Ahora, en Unión, aparece como una pieza importante dentro de la rotación de Madelón y buscará demostrar en Córdoba que todavía tiene mucho para dar.

Thiago Cardozo y una situación de mercado abierta entre Unión y Belgrano

También será una noche particular para Thiago Cardozo. El arquero uruguayo llegó a Unión de la mano de Cristian González y rápidamente se ganó la titularidad, acumulando una importante cantidad de partidos tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

Thiago Cardozo.jpg Prensa Belgrano

Sin embargo, con la llegada de Leonardo Madelón, el arquero dejó de ser prioridad y terminó recalando a préstamo en Belgrano, donde encontró continuidad y respaldo.

La historia todavía tiene capítulos pendientes, ya que el Pirata dejó pasar una primera opción de compra y actualmente negocia con Unión una segunda alternativa para quedarse definitivamente con el pase del arquero, cuyo valor ronda los 1.200.000 dólares.

Por eso, más allá del presente deportivo, el partido también tendrá un trasfondo contractual y dirigencial alrededor de Cardozo.

Uvita Fernández y el sentimiento por Unión

En la vereda de enfrente aparece Nicolás “Uvita” Fernández, uno de los jugadores más importantes ofensivamente para Belgrano, pero con una particularidad que siempre llamó la atención en Santa Fe: es reconocido hincha fanático de Unión.

FernándezBelgrano.jpg El santafesino Uvita Fernández llega a Belgrano hasta diciembre de 2027. Prensa Belgrano

Aunque nunca llegó a vestir oficialmente la camiseta rojiblanca, el delantero jamás ocultó su simpatía por el Tatengue, algo que inevitablemente vuelve a quedar bajo la lupa cada vez que enfrenta al club santafesino.

Madelón y un paso fugaz por Alberdi

El entrenador de Unión también tendrá su historia aparte. Leonardo Madelón dirigió a Belgrano en la temporada 2016/17, aunque su paso estuvo lejos de dejar un recuerdo positivo.

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El DT apenas condujo nueve encuentros oficiales entre torneo local y Copa Argentina, con apenas una victoria y una efectividad del 25%. La experiencia duró muy poco y rápidamente terminó alejándose del club cordobés.

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Hoy, varios años después, Madelón volverá al Gigante de Alberdi con otro presente, buscando meter a Unión entre los cuatro mejores del campeonato y escribiendo un nuevo capítulo en una noche cargada de historias cruzadas.