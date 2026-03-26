Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las "Ofertas Flash" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 27, sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de marzo la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “Ofertas Flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Especial PASCUAS: 80% de descuento en la segunda unidad en todos los huevos y figuras de chocolate.

Descuento del 70% en la segunda unidad en la compra de tapas de empanadas, mantecas, paté y picadillos.

en la compra de tapas de empanadas, mantecas, paté y picadillos. Descuento del 50% en la segunda unidad en la compra de aceites de marca líder, fiambres y quesos feteados.

en la compra de aceites de marca líder, fiambres y quesos feteados. Descuento del 25% en yogures de primera marca.

en yogures de primera marca. Oportunidad de 2x1 y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos (con tarjetas seleccionadas) con colocación gratis en Mâs Autocenter.

Exclusivo para socios Mâs Club

80% de descuento en la segunda unidad de rollos de cocina, pañales y toallitas húmedas.

de rollos de cocina, pañales y toallitas húmedas. 70% de descuento en todos los limpiadores líquidos de baño y desodorantes de ambiente.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.