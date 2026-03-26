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Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las "Ofertas Flash" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 27, sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de marzo la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

26 de marzo 2026 · 00:53hs
Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las Ofertas Flash con descuentos y promos exclusivas

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

  • Viernes 27, sábado 28 y domingo 29: 15% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO – aplica a todo el país.
  • Lunes 30: 20% de descuento en toda la compra, ABONANDO CON MODO (solo presencial en tienda) de bancos adheridos. Aplica para compras con tarjeta de crédito y débito con tope de reintegro. Además, 15% de descuento en toda la compra para SOCIOS MÂS CLUB (aplica para compras en tiendas físicas y en online).

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las Ofertas Flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Especial PASCUAS: 80% de descuento en la segunda unidad en todos los huevos y figuras de chocolate.

  • Descuento del 70% en la segunda unidad en la compra de tapas de empanadas, mantecas, paté y picadillos.
  • Descuento del 50% en la segunda unidad en la compra de aceites de marca líder, fiambres y quesos feteados.
  • Descuento del 25% en yogures de primera marca.
  • Oportunidad de 2x1 y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos (con tarjetas seleccionadas) con colocación gratis en Mâs Autocenter.

Exclusivo para socios Mâs Club

  • 80% de descuento en la segunda unidad de rollos de cocina, pañales y toallitas húmedas.
  • 70% de descuento en todos los limpiadores líquidos de baño y desodorantes de ambiente.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs ofertas promos
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