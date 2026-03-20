Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las "Super Ofertas Flash" con descuentos y promos exclusivas

Este sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash de ChangoManía con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “Super Ofertas Flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Exclusivo para SOCIOS MÂS CLUB

Descuento del 70% en la segunda unidad de todas las lavandinas y limpiadores líquidos para pisos, artículos de protección femenina y en todas las pastas frescas.

de todas las lavandinas y limpiadores líquidos para pisos, artículos de protección femenina y en todas las pastas frescas. Descuento del 80% en la segunda unidad de todos los papeles higiénicos.

de todos los papeles higiénicos. Oportunidad de 3x2 en todas las gaseosas, vasos y copas sueltas para combinarlas como quieras.

en todas las gaseosas, vasos y copas sueltas para combinarlas como quieras. Oportunidad de 2x1 en jabón líquido y limpiador lavavajillas de marcas seleccionadas.

MÂS OFERTAS FLASH

Oportunidad del 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos de marca líder con colocación gratis en Mâs Autocenter. También en productos seleccionados de ferretería.

en la compra de neumáticos de marca líder con en Mâs Autocenter. También en productos seleccionados de ferretería. Descuento del 50% en la segunda unidad de huevos de chocolates y figuras de pascuas (70% de descuento para socios MâsClub en seleccionados).

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.