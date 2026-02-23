Llega Grand Feat Clubhouse, el más reciente feat de McDonald's

La cadena de restaurantes presenta Grand Feat Clubhouse , una nueva unión de universos: el sabor característico de uno de los clásicos de McDonald’s potenciado en formato Grand.

Al igual que cada producto de McDonald’s, esta hamburguesa está elaborada con ingredientes de proveedores locales y cumple con estrictos estándares de seguridad y calidad , desde el origen hasta su preparación en los restaurantes.

La Grand Feat Clubhouse contiene pan XL, carne 100% vacuna, bacon, queso cheddar, lechuga fresca, tomate, cebolla y una icónica salsa de la marca, logrando una combinación equilibrada y contundente. Está disponible en versiones doble, simple y pollo, pensadas para distintos momentos y preferencias de consumo.

Esta vez, el concepto de “feat” cobra protagonismo uniendo a Emilia Mernes, una de las artistas pop más influyentes de Argentina, con Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo.

Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina, explica: “Con la Grand Feat Clubhouse buscamos llevar uno de los clásicos más valorados por nuestros fans a una versión más grande y protagonista, manteniendo ingredientes que ya son un sello de la marca, pero combinados de una manera distinta”.

Este lanzamiento consolida a McDonald’s como un actor activo en la conversación cultural y en la creación de experiencias que van más allá del producto. Grand Feat Clubhouse ya se encuentra disponible en todos los restaurantes de McDonald’s del país y a través de la aplicación.

