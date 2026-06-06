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En el primer amistoso antes del Mundial, Argentina enfrenta a Honduras

Sin la presencia de Lionel Messi, Argentina afrontará su primer amistoso previo al Mundial jugando ante Honduras desde las 21

6 de junio 2026 · 12:25hs
La Selección Argentina juega su primer amistoso ante Honduras.

La Selección Argentina juega su primer amistoso ante Honduras.

La Selección Argentina y Honduras jugarán este sábado desde las 21 en el Kyle Field, en Texas, por el primer amistoso previo al Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi, quien será preservado para continuar con la puesta a punto desde lo físico, y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en la preparación, aunque contará con varias bajas para preservar a los lesionados.

Cómo llegan Argentina y Honduras al amistoso previo al Mundial 2026

El entrenador podrá evaluar a sus dirigidos en un compromiso oficial por primera vez desde que comenzó la preparación para la Copa del Mundo el lunes pasado. La idea es que sumen minutos los que no tengan ningún problema físico, por eso los que arrastran molestias no serán parte y en su lugar habrá varios que fueron citados para estos amistosos, pero no disputarán el Mundial.

Por su parte, el conjunto centroamericano no pudo lograr clasificarse (quedó segundo en el grupo C detrás de Haití) y ya transita la etapa de preparación para la próxima edición de la cita máxima, que será en 2030. El entrenador es el español José Francisco Medina, quien asumió a principios de marzo y solo registra un empate ante Perú por 2-2.

Probables formaciones

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada; Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Estadio: Kyle Field de Texas.

Hora: 21.

TV: TyC Sports.

Argentina Honduras Mundial
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