Avellaneda: dos policías de la PDI seguirán presos por filtrar datos de operativos antidrogas

Un oficial y una suboficial de la Policía de Investigaciones quedaron detenidos por orden judicial. La Fiscalía sostiene que revelaron datos confidenciales que frustraron allanamientos por venta de drogas y luego intentaron encubrir la maniobra

Una oficial de policía esta detenida por la presunta filtración de información reservada vinculada a un operativo antidrogas

La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de un oficial y una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI) , identificados por sus iniciales A.F.S. y E.E.O. , quienes son investigados por haber filtrado información reservada vinculada a una causa por microtráfico de drogas en la ciudad de Avellaneda.

La medida fue dispuesta este sábado por el juez Mauricio Martelossi durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a pedido de los fiscales Franco Carbone , Diego Vigo y Sebastián Galleano , quienes sostuvieron que ambos efectivos utilizaron su acceso a información confidencial para beneficiar a personas investigadas por la comercialización de estupefacientes.

Filtración de datos y allanamientos frustrados

Según la investigación, los policías habrían divulgado detalles sobre una serie de allanamientos antidrogas realizados el viernes de la semana pasada en Avellaneda. De acuerdo con la acusación, el oficial le comunicó a la suboficial la fecha exacta de los procedimientos mientras ella se encontraba de licencia.

Posteriormente, la mujer habría alertado mediante WhatsApp a uno de los sospechosos que residía en los inmuebles investigados, permitiendo que tanto él como otras personas vinculadas tomaran recaudos para evitar el avance de la investigación penal.

El fiscal Galleano aseguró que los imputados "se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos con acceso a información confidencial" y colaboraron para dificultar el trabajo del Ministerio Público de la Acusación y de las fuerzas de seguridad.

Intento de encubrimiento y destrucción de pruebas

La Fiscalía también señaló que, una vez descubierta la filtración, ambos efectivos habrían intentado borrar rastros de su participación.

Entre las evidencias reunidas, se detectó que los imputados mantuvieron conversaciones sobre los mensajes que los comprometían, eliminaron chats y descartaron dispositivos móviles.

Además, según la acusación, intentaron desviar la investigación instalando la hipótesis de que la información había sido filtrada por otros integrantes de la fuerza. Para ello, habrían confeccionado imágenes digitales falsas simulando capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre superiores policiales y personas vinculadas a los domicilios allanados.

El juez destacó la gravedad institucional

Durante la audiencia, las defensas propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, pero el magistrado entendió que resultaban insuficientes para neutralizar los riesgos procesales.

El fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico, Franco Carbone, destacó que el juez consideró acreditada la atribución delictiva con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso y remarcó la "gravedad institucional" de los hechos investigados.

En el caso de la suboficial, la defensa solicitó que la medida cautelar fuera cumplida bajo modalidad domiciliaria debido a que es madre de una bebé recién nacida. Sin embargo, el pedido fue rechazado, aunque el magistrado ordenó medidas específicas para garantizar los derechos fundamentales de la mujer y de la niña.

Los dos agentes de la PDI fueron imputados como coautores de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un detenido por microventa de drogas

La investigación principal está vinculada a una causa por microventa barrial de estupefacientes. Aunque la mayoría de los allanamientos tuvieron resultados negativos debido a la filtración de información, un hombre identificado con las iniciales EAP fue detenido y también quedó en prisión preventiva.

Según la Fiscalía, el acusado desarrollaba una actividad estable, organizada y reiterada de venta de drogas al menudeo. Durante el procedimiento se secuestraron marihuana, una balanza con restos de cocaína y cannabis, un picador, ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El hombre es investigado como presunto autor del delito de comercialización de estupefacientes, en una causa que forma parte de los objetivos prioritarios del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

• LEER MÁS: Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista