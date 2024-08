Se realizará la primera edición de Game Jam en Demos

A partir de las 17 se llevará adelante El Desafío, una competencia de desarrollo de videojuegos. A los competidores se les brindará un juego en desarrollo y una consigna que deberán resolver. Al final del evento se premiará a la mejor solución, tanto en términos de efectividad como de creatividad.

A las 18:30 comenzará la primera charla del evento a cargo de Nahuel Maldonado, director de arte de Odaclick, estudio de videojuegos argentino que realizó el nuevo Karate Kid: Street Rumble un videojuego con una franquicia que tuvo un gran éxito últimamente debido a la serie de Netflix Cobra Kai.

A las 19.30 iniciará la segunda charla sobre producción de videojuegos a cargo de Mariano Obeid, el CEO de KillaBunnies, el estudio de desarrollo santafesino que exporta sus producciones y tiene como clientes a Cartoon Network, Disney y otros. Obeid estará acompañado de Andrés Rossi, CEO & Founder Sismo Games y director de Digital Entertainment Lab en UNRafTec.

Durante todo el evento se realizará la Demos Game On, una muestra de juegos de desarrollo local y nacional de diferentes estudios y emprendedores como Anomaliens, Ultrazombies on wheels de Killabunnies, Ophelia´s Chapter y Niñas de Ayohúma incubados en The Rabbit Hole, Experiencia VR de Matecocido Games, Four Elite Warriors de Jamceco (Rosario), Beacon of Neyda de Ghost Creative (Paraná), Pino en el molino, SF Rock quiz, Mostri maker, Space wars y SF Runner de Grupo Pixi.js (Santa Fe) y Golazo y Thunder Ray de Purple Tree. Además habrá proyectos de estudiantes de 4°año de la licenciatura en producción de videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRAF).

La industria gamer en Santa Fe

En Santa Fe, la industria gamer comprende unos USD 3.801.600 y los principales compradores son de Argentina, Estados Unidos y Canadá, según los datos relevados por el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos UNRAF-ADVA en 2023.

A nivel nacional, se habla de unos USD 91.545.600, incluyendo todo el recurso humano destinado a las tareas de desarrollo como diseñadores, programadores, artistas gráficos, traductores, guionistas, especialistas en márketing, locutores, etc. Los principales mercados están en Argentina, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Por otro lado, en la Tecnicatura en Diseño y Programación de Video Juegos de la FICH hay unos 120 estudiantes inscritos por año y 300 cursando actualmente. En la carrera de Producción de videojuegos y entretenimiento digital de la UNRAF hay unos 250 anotados y 65 estudiantes graduados.

Además, en nuestra ciudad hay dos estudios consolidados que emplean a más de 50 trabajadores de la industria