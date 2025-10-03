Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de octubre, la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

3 de octubre 2025 · 00:33hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana y nuevas oportunidades de compra para seguirfestejando el mes aniversario de ChangoMâs CumpleMâs en todas las sucursales del país.

  • Viernes 3: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 3 y sábado 4: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica solo en sucursales de Viedma, GBA y CABA).
  • Sábado 4 y domingo 5: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país podrá aprovechar las ofertas flash CUMPLEMÂS con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • Descuento del 30% en vinos y espumantes (40% exclusivo con MâsClub).
  • Descuento del 50% en la segunda unidad de gaseosas de primera marca, cremas, mantecas y aguas minerales seleccionadas.
  • 70% de descuento en la segunda unidad de productos quesos untables, yogures y dulce de leche seleccionados. Además, en lavandinas y alimento para perros de marca líder.
  • Oportunidades del 40%, 35%, 30% y 25% en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

