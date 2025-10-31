Uno Santa Fe | Negocios | ChangoMâs

Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre la cadena de retail ofrece 20% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash BLACK FRIDAY” exclusivas por tiempo limitado.

31 de octubre 2025 · 00:06hs
Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles promociones para aprovechar durante todo este fin de semana con oportunidades de compra únicas en una nueva edición del auténtico BLACK FRIDAY en todas las sucursales del país.

  • Viernes 31: 15% de descuento con TODAS LAS TARJETAS DE DÉBITO, SIN TOPE DE REINTEGRO.
  • Viernes 31 y sábado 1: 20% de descuento, SIN TOPE DE REINTEGRO, en toda la compra abonando con Cuenta DNI (aplica en todas las sucursales del país).
  • Sábado 1 y domingo 2: 20% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las ofertas flash del BLACK FRIDAY con descuentos imperdibles en miles de referencias por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros:

  • Oportunidad de 3x2 en cervezas. También en todas las cápsulas de café y todos los quesos y fiambres feteados para combinarlos como quieras (oportunidad de 4x3 exclusivo para socios de MâsClub).
  • Oportunidad de 2x1 en alfajores, galletitas dulces, pañales, jugos en polvo y cervezas de marcas seleccionadas. Además, en vegetales congelados de marca propia Check.
  • Oportunidad de 4x3 en vinos y espumantes para combinarlos como quieras, exclusivo para socios MâsClub.
  • Opción del 80% en la segunda unidad de galletitas dulces y snacks seleccionadas.
  • Opción de ahorro del 50% en la segunda unidad de gaseosas de primeras marcas (70% en la segunda unidad para socios de MâsClub).
  • Descuento del 35% en productos de limpieza de marcas seleccionadas (40% de descuento para socios MâsClub).
  • Oportunidades del 40%, 35% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.
  • Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs
