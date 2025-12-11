Un nuevo fin de semana de descuentos y promos exclusivas en ChangoMâs

Este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre la cadena de retail ofrece 15% de descuento para pagos con Cuenta DNI y abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles OFERTAS FLASH con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos navideños para comenzar a celebrar la Navidad, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten, durante el fin de semana, cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “ofertas flash” con descuentos imperdibles en miles de referencias y surtido para abastecerse de las compras navideñas, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

Oportunidades para estas Fiestas

Descuento del 70% en la segunda unidad en todos los turrones y confituras de navidad.

en todos los turrones y confituras de navidad. Descuento del 50% en la segunda unidad en pan dulces, budines y postres de maní de marcas seleccionadas.

en pan dulces, budines y postres de maní de marcas seleccionadas. Descuento del 50% en la segunda unidad en la compra de cajas navideñas.

Oportunidad de 3x2 en todas las galletitas dulces y saladas (exclusivo MâsClub).

en todas las galletitas dulces y saladas (exclusivo MâsClub). Descuento del 50% en la segunda unidad de gaseosas, aguas minerales y aguas saborizadas de marcas seleccionadas.

de gaseosas, aguas minerales y aguas saborizadas de marcas seleccionadas. Descuento del 70% en la segunda unidad de yogures en pote y sachet, quesos untables, dulce de leche y rollos de cocina de marcas seleccionadas.

de yogures en pote y sachet, quesos untables, dulce de leche y rollos de cocina de marcas seleccionadas. Oportunidades de 35%, 30%, 25% y 20% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal. Descuento del 15% y 12 cuotas sin interés en la compra de neumáticos con colocación gratis en Mâs Autocenter.

Oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.