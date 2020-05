Néstor Gorosito no descartaría dirigir a Unión

Néstor Gorosito es uno de los candidatos a suceder a Leonardo Madelón. La dirigencia rojiblanca junto al secretario técnico Martín Zuccarelli tienen a varios nombres en carpeta, y el de Pipo seduce por varias cuestiones. Aunque el entrenador quiere primero definir si continúa o no en Tigre.

Trascendió que el propio Pipo estuvo averiguando algunas cuestiones relacionadas a Unión en caso de no continuar en el Matador. Y la cuestión económica no sería una traba. En diálogo con Radio Continental AM 590, el técnico habló sobre su presente aunque prefirió evadir algunas preguntas concretas.

Gorosito.jpg Pipo Gorosito dejó picando la chance de no seguir en Victoria.

"Tengo contrato con Tigre hasta el 30 de junio, pero no volví a hablar con los dirigentes y habrá que ver si el club quiere prorrogar mi contrato y que es lo mejor para el club. Yo sé que en su momento me tendría que haber ido, porque después te vas puteado por todo el mundo, pero di mi palabra y me quedé", aseguró en relación a la actualidad.

LEER MÁS: Diego Barisone y Unión, un día para recordar siempre

Y siguió: "Considero que estoy en el mejor momento como entrenador, ya que con el paso de los años te vas dando cuenta que mejoras en muchos aspectos. Y está claro que tengo ganas de seguir trabajando, pero reitero que tengo contrato vigente y que me tengo que sentar a hablar con la dirigencia de Tigre".

Consultado por la posibilidad de salir de Buenos Aires para dirigir Pipo respondió: "Estuvimos un año y medio en San Juan que la pasamos muy bien y nos llevamos muy bien con Jorge Miadosqui. Siempre que voy a un equipo apuntamos a salir campeones, no lo digo públicamente, pero todos los partidos salimos a ganar. Esa es mi filosofía".