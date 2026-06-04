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Lionel Verde termina su ciclo en Emiratos Árabes, pero no volvería a Unión

Lionel Verde finalizará su ciclo en Baniyas de Emiratos Árabes, donde tuvo escasa participación. Aunque debe regresar a Unión por contrato, saldría nuevamente

Ovación

Por Ovación

4 de junio 2026 · 18:28hs
Lionel Verde termina su ciclo en Emiratos Árabes, pero no volvería a Unión

IG baniyasclub

El mercado de pases de Unión todavía está atado a varias cuestiones importantes, entre ellas la continuidad de Leonardo Madelón. Sin embargo, hay algunos casos que empiezan a mostrar una tendencia clara y uno de ellos es el de Lionel Verde.

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El volante ofensivo de 21 años finalizará en las próximas semanas su préstamo en FC Baniyas de Emiratos Árabes Unidos, donde tampoco logró encontrar la continuidad que buscaba para potenciar su carrera. Pese a esto, todo indica que su regreso a Santa Fe sería apenas una escala administrativa.

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Lionel Verde no volvería a Unión

Según pudo averiguarse, la intención de su entorno es seguir explorando oportunidades en el exterior, por lo que el juvenil no estaría en los planes para integrar el plantel durante el segundo semestre. La situación llama la atención porque, ante el final de la cesión, muchos imaginaban que Verde podría transformarse en una alternativa para un equipo que necesitará rearmarse y sumar variantes. Sin embargo, hoy el escenario apunta en otra dirección.

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Lionel Verde debe volver, pero no se quedar&iacute;a en Uni&oacute;n.

Lionel Verde debe volver, pero no se quedaría en Unión.

Su paso por el fútbol de oriente estuvo lejos de ser el esperado. Apenas disputó cuatro encuentros (un gol) con la camiseta de Baniyas y registró un promedio de 33 minutos por partido, números que reflejan la escasa participación que tuvo durante su estadía.

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Tampoco sus experiencias previas fuera del país terminaron de consolidarlo. Entre su paso por Rusia y su reciente aventura en Emiratos Árabes, el mediocampista todavía no logró encontrar el espacio necesario para desarrollar todo el potencial que mostró en divisiones inferiores y en sus primeros pasos en Unión.

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Aún así, el club mantiene expectativas sobre su futuro. Verde tiene contrato hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier posibilidad de salida deberá pasar necesariamente por una nueva negociación. En ese contexto, la dirigencia permanecerá atenta a las propuestas que puedan surgir durante las próximas semanas. No solamente desde lo deportivo, sino también desde el aspecto económico, ya que una oferta interesante podría abrir nuevamente la puerta para una cesión o incluso una transferencia.

Unión Lionel Verde Emiratos Árabes
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