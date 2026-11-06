Nicolás Ramírez, árbitro del polémico Superclásico, dirigirá la final por el ascenso

El árbitro Nicolás Ramírez, quien viene de serios cuestionamientos en el Superclásico, impartirá justicia en el duelo por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

El árbitro Nicolás Ramírez dirigirá la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez que definirá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el próximo domingo 15 de noviembre.

El colegiado viene de dirigir el Superclásico entre Boca y River, en el cual expulsó a dos futbolistas del "Millonario", equipo que no solo se quejó públicamente tras el encuentro a través de sus referentes sino que pidió formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no lo dirija más.

Ramírez no tendrá acción en la fecha 16 del Torneo Clausura debido a que hoy, jueves 5 de noviembre, tenía una cirugía programada y está de licencia médica. De esta manera, su reaparición en la escena nacional se dará con la final del ascenso que tendrá lugar a las 17:00 del domingo 15, en el estadio "Julio César Villagra" (Belgrano de Córdoba).

Godoy Cruz y Tristán Suárez, cara a cara

Godoy Cruz fue el mejor clasificado de la Zona A de la Primera Nacional, tras cosechar 66 puntos e igualar a Ferro, que quedó con menor diferencia de gol y deberá jugar el reducido. Por su parte, Tristán Suárez se clasificó puntero único en la Zona B con 64 puntos, dos más que su perseguidor Atlanta.

En cuanto a Ramírez, no solo River pidió que no vuelva a dirigirlo, sino que a ese reclamo se sumaron Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza, equipos que se sintieron perjudicados en distintos momentos por el colegiado.