Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

El joven deportista Nicolás Peralta llegó a la ciudad de Reconquista, en medio de una gran cantidad de vecinos que se acercó para darle la bienvenida y celebrar el logro deportivo

Reconquista vivió una noche inolvidable. Nicolás Peralta, el joven boxeador que llevó el nombre de la ciudad cabecera del departamento General Obligado a lo más alto del deporte internacional al consagrarse campeón mundial juvenil en Montenegro, tuvo una recepción multitudinaria a su regreso . Familiares, amigos, vecinos y una enorme cantidad de personas se acercaron para darle la bienvenida y demostrarle que toda una ciudad estuvo acompañándolo en cada paso de su conquista.

Reconquista abrazó a Nicolás Peralta: un campeón que hizo realidad sus sueños y emocionó a toda una ciudad. Hay triunfos que se celebran con una medalla, y otros que se sienten en el corazón de toda una ciudad. El de Nicolás Peralta tiene dos cosas: la gloria de convertirse en campeón de boxeo juvenil y el orgullo de llevar el nombre de Reconquista a lo más alto.

Su regreso a casa estuvo cargado de emoción. Una caravana de bienvenida, los aplausos, los saludos y el cariño de su gente fueron parte de un recibimiento inolvidable. Porque Nicolás no volvió solamente con un título: volvió con un sueño cumplido y una historia que hoy inspira a otros jóvenes a creer que también pueden lograrlo.

Autoridades locales formaron parte del histórico recibimiento que recibió el púgil santafesino.

En la Municipalidad de Reconquista, el intendente doctor Enrique Vallejos recibió al flamante campeón, lo felicitó por su extraordinaria conquista y le entregó presentes conmemorativos, en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso con el deporte.

Nicolás estuvo acompañado de sus padres: Edgardo Saúl Peralta y Claudia Salinas

Detrás de este logro hay mucho más de lo que se ve arriba de un ring. Hay años de entrenamiento, sacrificios, renuncias, momentos difíciles y una familia que seguramente soñó junto a él. Hay una historia de perseverancia que demuestra que los sueños no tienen límites cuando se persiguen con pasión y esfuerzo.

Todavía sorprendido por semejante recibimiento, Nicolás no ocultó su emoción: "La verdad que no esperaba esto. Estoy muy contento y agradezco a cada una de las personas que están acá". También reconoció que todavía no había terminado de dimensionar lo que había conseguido: "No había caído en ningún momento de lo que había logrado. Yo fui a hacer mi trabajo, lo que tanto trabajé para esto".

Nicolás volvió a Reconquista con un cinturón, una medalla y un título que ya forma parte de la historia deportiva de la ciudad.

Con la tranquilidad de quien sabe todo lo que hizo para llegar a ese momento, recordó una de las frases que había expresado antes de viajar: los campeonatos se ganan primero en los entrenamientos. "Yo me sentía campeón. Lo declaré antes del torneo, lo trabajé para eso y fui a retirar lo que tanto trabajé", afirmó.

Pero el título mundial no representa un punto de llegada, sino el comienzo de nuevos desafíos. El joven reconquistense ya tiene objetivos deportivos por delante: el próximo año buscará clasificarse a los Juegos Panamericanos y mantiene intacto el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos para representar a la Argentina.