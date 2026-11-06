El Paraná alcanzó los 4,61 metros en Santa Fe y el INA pronostica que la crecida se extenderá durante las próximas dos semanas

La última medición de Prefectura confirmó la tendencia ascendente en el puerto local. Aunque el nivel permanece por debajo del umbral de alerta (5,30 m), los caudales provenientes del río Iguazú y la represa de Yacyretá mantendrán las aguas en valores altos.

La onda de crecida que recorre la Cuenca del Plata continúa haciéndose sentir en la región central del país. De acuerdo con el reporte hidrometeorológico actualizado por el Instituto Nacional del Agua (INA), el tramo del río Paraná comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario mantiene un ritmo de ascenso gradual y sostenido , ubicándose en marcas superiores a las medias históricas para esta época del año.

En el puerto de la capital santafesina, la medición oficial realizada por la Prefectura Naval Argentina en las primeras horas de este viernes 6 de noviembre registró una cota de 4,61 metros, consolidando el avance del agua sobre los sectores costeros vulnerables de la jurisdicción.

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"Durante los próximos 7 a 14 días se mantendrá la tendencia ascendente en el tramo regional, con niveles que permanecerán en aguas medias altas debido al importante volumen hídrico en tránsito desde la cuenca superior", explica el informe hidrometeorológico del Instituto Nacional del Agua (INA).

Pronóstico a 14 días y situación en Paraná

El informe técnico del INA detalla que el escenario hidrológico estará dominado por el caudal originado en el norte, impulsado por las precipitaciones registradas en las altas cuencas y el incremento de los vertidos desde la central hidroeléctrica de Yacyretá y la desembocadura del río Iguazú.

Respecto de la evolución esperada para las próximas semanas, el organismo nacional plantea dos escenarios probables:

Crecida prolongada: que el ascenso gradual se mantenga de manera ininterrumpida durante los próximos 14 días.

Meseta en cotas altas: que tras alcanzar un nuevo pico máximo hacia la segunda semana de noviembre, el río ingrese en una fase de estabilización manteniendo valores elevados.

En la vecina ciudad de Paraná, las proyecciones indican que el cauce principal podría aproximarse o superar levemente el nivel de alerta (4,70 metros) durante la segunda semana del mes. En cambio, para la cuenca media e inferior se prevén precipitaciones de escasa cuantía durante los próximos siete días, por lo que el comportamiento del río dependerá casi exclusivamente del agua en tránsito proveniente del noreste.

A pesar de la inquietud que la crecida genera en barrios costeros como Alto Verde, La Guardia y la Vuelta del Paraguayo, los registros actuales se ubican todavía distantes de los valores de evacuación oficial decretados para el puerto santafesino.

Informe del INA