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Sarmiento visita a Tigre con la clasificación a los playoffs como gran objetivo

Sarmiento depende de sí mismo y buscará una victoria ante Tigre, ya eliminado, que le garantice un lugar entre los ocho mejores de la Zona B.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 09:41hs
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Sarmiento visita a Tigre con la clasificación a los playoffs como gran objetivo

Sarmiento afrontará este viernes una verdadera final por la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo de Junín visitará a Tigre, desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, con la obligación de conseguir un triunfo que le permita asegurar su presencia en los playoffs sin depender de otros resultados.

El encuentro, correspondiente a la fecha 16 de la Zona B, tendrá el arbitraje de Gonzalo Pereyra, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será de ESPN Premium.

Sarmiento depende de sí mismo

El conjunto dirigido por Facundo Sava llega a la última jornada ubicado en el octavo puesto de la Zona B, por lo que tiene en sus manos la posibilidad de sellar su clasificación. Una victoria le garantizará el pasaje a los octavos de final, mientras que un empate o una derrota lo obligarán a mirar de reojo lo que suceda con Huracán, su competidor directo en la pelea por ingresar entre los ocho mejores.

El Verde viene de sufrir un duro traspié como local frente a Rosario Central, en un partido que además le dejó dos bajas importantes. Santiago Salle y Renzo Orihuela fueron expulsados y no podrán estar disponibles para este compromiso decisivo.

Por eso, Sava deberá reacomodar su estructura para afrontar un encuentro en el que no tendrá margen para especular.

Tigre busca cerrar con otra victoria

Del otro lado estará un Tigre que ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente instancia, aunque intentará terminar su participación con una imagen positiva.

El Matador viene de conseguir un importante triunfo por 2-0 ante Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, resultado que le permitió cortar una etapa complicada. Entre las fechas 8 y 12 había acumulado cinco derrotas consecutivas, una racha que terminó condicionando sus aspiraciones de clasificación.

Actualmente, el equipo de Victoria es conducido interinamente por Juan Carlos Blengio, quien asumió luego de la renuncia de Diego Dabove, tras la caída frente a Atlético Tucumán.

Después de la victoria ante el Globo, Gonzalo Requena destacó el trabajo realizado durante la semana y el respaldo del entrenador interino: "El Chimi nos recalcó muchas cosas durante la semana y nos sentimos cómodos".

Una definición sin margen de error

Con realidades diferentes, Tigre y Sarmiento se enfrentarán con objetivos contrapuestos. El local buscará prolongar su recuperación, mientras que el visitante tendrá la posibilidad de conseguir el resultado que necesita para continuar en carrera por el título.

Para Sarmiento, los tres puntos significan mucho más que una victoria: representan la clasificación a los playoffs y la posibilidad de seguir soñando en el Clausura.

Probables formaciones de Tigre y Sarmiento

Tigre:Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Santiago González, Santiago Lopéz,Gonzalo Martínez, Martín Garay; Jerónimo Domina. DT: Juan Carlos Blengio.

Sarmiento:Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Ulises Giménez, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Cristian Zabala, Manuel García, Gastón González, Elián Giménez, Julian Mavilla; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Horario: 22.

Árbitro: Gonzalo Pereyra.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN Premium.

Sarmiento Tigre Clausura
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