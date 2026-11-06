Banfield y Atlético Tucumán cierran el Clausura sin chances de playoffs

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentan en el Florencio Sola por la última fecha de la Zona B. Los dos quedaron sin chances de llegar a los octavos de final.

Banfield y Atlético Tucumán pondrán punto final a sus respectivas participaciones en la fase regular del Torneo Clausura cuando se enfrenten este viernes, desde las 20, en el estadio Florencio Sola. Ambos equipos llegan sin posibilidades matemáticas de acceder a los octavos de final, aunque tienen motivos diferentes para buscar una despedida positiva.

El encuentro contará con un condimento especial para el arbitraje santafesino: Maximiliano Manduca tendrá su debut en la Primera División, acompañado por Adrián Franklin en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium.

Banfield, con la Copa Argentina en el horizonte

El Taladro afrontará este compromiso después de una campaña irregular que terminó dejándolo afuera de la próxima instancia. La derrota por 3-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza fue determinante para cerrar sus posibilidades de clasificación.

El equipo conducido por Pedro Troglio apenas consiguió uno de los últimos nueve puntos, producto del empate 1-1 frente a Lanús y las derrotas ante Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Con 14 unidades, ocupa el decimotercer lugar de la Zona B y quedó demasiado lejos de los puestos de playoffs.

Sin embargo, Banfield todavía tiene un desafío de enorme importancia: el 14 de noviembre enfrentará a Boca por una de las semifinales de la Copa Argentina. Por ese motivo, Troglio deberá evaluar qué futbolistas utilizar ante Atlético Tucumán y si resulta conveniente preservar algunas piezas para llegar en las mejores condiciones al cruce eliminatorio.

Además, el Taladro necesita mejorar su producción en el campeonato, donde apenas consiguió tres victorias en 15 presentaciones y acumula 32 puntos en la tabla anual.

Atlético Tucumán busca terminar con una sonrisa

El Decano también llega sin posibilidades de meterse entre los ocho mejores. La caída por 2-1 ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental José Fierro terminó de sentenciar sus aspiraciones.

El conjunto dirigido por Julio César Falcioni ocupa el décimo puesto de la Zona B, con 17 unidades, cuatro menos que Sarmiento, que actualmente cierra la zona de clasificación.

Atlético había logrado una victoria ante Tigre en Victoria, pero anteriormente perdió frente a Rosario Central y Argentinos Juniors, por lo que terminó resignando sus posibilidades en el tramo decisivo.

A esa frustración se suma la eliminación de la Copa Argentina en semifinales frente a Platense, en una definición por penales después de igualar durante el tiempo reglamentario.

Para el equipo tucumano, el cierre del Clausura tendrá también una importancia pensando en el futuro. Sumar puntos resulta necesario para mejorar su situación en la tabla de los promedios de cara a la temporada 2027.

Falcioni, además, tendrá dos ausencias por las expulsiones de Luciano Vallejo y Maximiliano Villa frente a Argentinos Juniors.

Un cierre con objetivos diferentes

Banfield y Atlético Tucumán compartirán la necesidad de terminar el torneo con una victoria, aunque sus prioridades inmediatas son distintas. El local buscará recuperar confianza antes de afrontar una semifinal determinante ante Boca, mientras que el Decano intentará cerrar una temporada sin títulos y empezar a mirar con mayor tranquilidad el próximo año.

En ese contexto, el encuentro tendrá también un atractivo particular para Santa Fe: Maximiliano Manduca hará su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino, acompañado por Adrián Franklin en el sistema de videoarbitraje.