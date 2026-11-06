Racing busca terminar con una sonrisa un 2026 que quedará marcado por la frustración

Sin posibilidades de acceder a los playoffs y fuera de las copas internacionales para 2027, Racing visita este viernes a Barracas Central.

Racing afrontará este viernes una nueva presentación en el Torneo Clausura con poco más que el orgullo en juego. Desde las 15, visitará a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la decimosexta fecha, en un partido que encuentra a la Academia sin chances de clasificarse a los playoffs y con la necesidad de ponerle un cierre decoroso a una temporada muy por debajo de sus expectativas.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Darío Herrera , mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.

Un año muy lejos de las expectativas para Racing

El 2026 representó un duro golpe para Racing, que atravesó una de sus temporadas más decepcionantes de los últimos años. La irregularidad deportiva terminó condicionando sus objetivos y dejó como consecuencia una ausencia que pesa: no logró clasificarse a ninguna competencia internacional para 2027.

En el Clausura, el equipo de Avellaneda ocupa el duodécimo puesto de la Zona B, con apenas 18 puntos. La distancia con los puestos de clasificación terminó por dejarlo sin posibilidades de meterse entre los ocho mejores y convirtió las últimas jornadas en una instancia para intentar recuperar algo de confianza.

Barracas Central, con los playoffs como objetivo

Del otro lado estará un Barracas Central que llega con un panorama mucho más alentador. El Guapo suma 23 unidades, se ubica sexto en la Zona B y ya tiene asegurado su lugar en los playoffs.

El conjunto dirigido por Damián Ayude atraviesa una racha positiva: acumula cinco partidos consecutivos sin derrotas y buscará prolongarla ante un rival que llega golpeado. Además, intentará sumar tres puntos que le permitan acercarse a la cuarta posición y mejorar su ubicación de cara a la etapa decisiva.

Así, el cruce presenta dos realidades diferentes: Racing, obligado a cerrar de la mejor manera posible un año para el olvido, y Barracas, con la clasificación en el bolsillo, pero todavía con objetivos por cumplir.

Probables formaciones de Barracas Central y Racing

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Hora: 15.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fabrizio Llobet.

Estadio: Claudio Tapia.

TV: ESPN Premium.