OrgullodeSer: el episodio de vodcast de McDonald's que aborda la diversidad e inclusión laboral

En este sentido, McDonald’s -desde su plataforma de mensajes McDonald's vio en mí- propuso una edición especial de su serie de vodcast para reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y la posibilidad de ser sin miedo a los prejuicios.

En este episodio llamado #OrgullodeSer, participaron cuatro personas del colectivo LGBTIQ+: Franco Torchia, periodista especializado en diversidad sexual quien ofició de host y le dio la bienvenida a Manu Mireles, co fundadora de la Asociación Civil Mocha Celis; Costa, periodista y artista; y Nahuel Fassi, referente en materia de diversidad de Arcos Dorados.

“Desde los lugares de toma de decisión y de poder te hacen sentir que no podés tomar ciertos trabajos. A mí me echaron de un hospital alegando cosas falsas sin justificación. Por eso cuando encontramos una compañía que nos da una oportunidad, querés ser la mejor alumna”, comentó Costa.

Por su parte y en ese sentido, Mireles reveló: “A mí me pasó que yo no veía a personas como yo en posiciones que yo podía soñar. Por ejemplo, quería ocupar un lugar en un rectorado y un profesor una vez me señaló y me dijo ´una persona como vos no debería estudiar educación´”.

Fassi, colaborador de McDonald’s, destacó que hay muchas personas que no ocupan determinados cargos porque no tienen acceso al sistema educativo, a lo que Costa agregó: “Hay muchas posiciones de poder que no son habitadas por nuestra población”. En cuanto a la educación, Mireles reafirmó: “El sistema educativo nos marca de una manera muy contundente y profunda, nos encorseta, nos clasifica y categoriza, y eso influye en la vida laboral después. Cuando era niña no podía ir al baño porque de un lado me echaban y del otro gritaban. Hay una infancia que no puede ir al baño y es un derecho básico”.

Costa contó que su primera experiencia laboral formal fue en McDonald's: “A mí me ayudó a independizarme, pude vivir gracias a eso. Me dieron la primera oportunidad. Tener una tarjeta de crédito a mi nombre no era algo común”. En este sentido, Nahuel acercó su historia: “Hace veinte años que trabajo en McDonald’s y siempre fue un espacio seguro. Nunca me tocó vivir una experiencia amenazante. Hay procesos de promoción internos donde yo evitaba postularme como un modo de autoexclusión. Esto viene de experiencias de conocidos que han pasado por estos procesos y no han sido elegidos. Siempre fuimos pioneros en temas relacionados con la diversidad y género”. Torchia le consultó a Nahuel sobre lo que se ha logrado respecto al tema de los uniformes: “Se hizo un doble click en temas sobre diversidad sexual y uno de los temas era el uniforme porque había personas que no se sentían cómodas trabajando con cierta indumentaria porque estaba relacionada con el hombre o mujer. A partir de este estudio que hicimos tenemos estos uniformes sin distinción de género”.

Para concluir Mireles incentivó a todas las compañías a capacitar a sus colaboradores en materia de diversidad: “Las empresas necesitan tener capacitación para ayudar a acompañar los procesos de cada persona y es fundamental que puedan ver cómo se abordan las entrevistas laborales y que los integrantes de los equipos de trabajo tengan información para desdramatizar”.

