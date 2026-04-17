Apertura: Colón ganó el clásico a domicilio y no quedan más invictos en la A1

Colón se impuso en el Malvicino ante Unión 79-71 por la fecha 6 del Apertura de la ASB en la A1. Además, hubo festejos de Almagro y Sanjustino

Por Ovación

17 de abril 2026 · 09:06hs
Colón se impuso en el Malvicino ante Unión por 79 a 71 por la fecha 6 del Apertura de la ASB en la A1. Además, hubo festejos de Almagro y Sanjustino. El resumen y cómo quedó la tabla valorativa.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 6

Martes 14 de abril

Alma Juniors 69 (Facundo Breques 19) - Colón (SJ) 65 (Juan Bertero 13)

Miércoles 15 de abril

CUST A 65 (Mauricio Bigliani 14) - Gimnasia 84 (Iñaki Uriona 20)

Jueves 16 de abril

Rivadavia 73 (Joaquín Cabre 21) - Sanjustino 76 (Jordi Godoy 16)

Unión (SF) 71 (José Bione 24) - Colón (SF) 79 (Bautista Fernández 21)

Almagro 85 (Matías Felcaro 15) - República del Oeste 67 (Guido Baldani 15)

Libre: Banco Provincial

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 9 (4-1); Colón (SJ), Sanjustino y Rivadavia 8 (3-2); Gimnasia 7 y Unión (SF) 7 (3-1); Almagro y República del Oeste 7 (2-3) ; Banco 6 (1-4); CUST A 6 (0-6); Colón (SF) 5 (2-1)

