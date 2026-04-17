Alcaraz se bajó del Masters de Madrid por segundo año consecutivo

El español y número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, anunció que no disputará el Masters de Madrid, que ganó en 2022 y 2023, por una lesión en su muñeca

El número 2 del mundo, Carlos Alcaraz , anunció que no disputará el Masters de Madrid , torneo que ganó en 2022 y 2023, por una lesión en su muñeca. El españaol anunció la decisión a través de un posteo en sus redes sociales, donde se lamentó porque reconoció que “Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí”.

En el comunicado, Alcaraz también confesó que es una noticia “que cuesta muchísimo dar”, y que le “duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá que nos veamos pronto”.

De esta manera, Alcaraz se ausentará del torneo por segunda edición consecutiva. El año pasado fue por una lesión que sufrió durante la final del ATP 500 de Barcelona ante el danés Holger Rune.

En esta ocasión, el español volvió a sufrir un problema físico en Barcelona, esta vez en la muñeca, por lo que se debió bajar de dicho torneo luego de clasificar a los octavos de final tras vencer al finlandés Otto Vitmanen.

El Masters de Madrid se presentaba como una gran oportunidad para Alcaraz, ya que en caso de quedarse con el título en la capital española iba a volver a ser el número 1, puesto que perdió el pasado fin de semana al caer en la final del Masters de Montecarlo frente al italiano Jannik Sinner.

Alcaraz tiene una gran historia en Madrid, ya que en dicho torneo se pudo consagrar campeón en 2022 y 2023, derrotando en la primera de aquellas finales al alemán Alexander Zverev y luego al también bávaro Jan-Lennard Struff. Si bien no hay ninguna confirmación oficial, el regreso de Alcaraz podría darse en el Masters de Roma, que comenzará a principios de mayo.

El de Madrid es el cuarto torneo de categoría Masters 1000 y si bien se juega desde hace varias décadas, recién en el 2009 comenzó a disputarse sobre polvo de ladrillo. En dicho año, el campeón fue el suizo Roger Federer, quien derrotó en la gran final al local Rafael Nadal.