A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sus últimos días y el recuerdo imborrable.

Este 25 de noviembre se cumplen cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, una fecha que sigue atravesando con fuerza al mundo del fútbol y a millones de personas en todo el planeta. Aquel 2020, en plena internación domiciliaria en una casa del country San Andrés (Tigre), el astro argentino falleció a los 60 años tras complicaciones cardíacas. Hoy, su figura continúa intacta en la memoria popular.

En esta jornada cargada de emotividad, Boca Juniors le rindió un homenaje especial , difundido a través de sus redes sociales. En el video, varios hinchas se acercan a la estatua ubicada en los pasillos internos de La Bombonera y depositan una margarita sobre la pierna izquierda del Diez, mientras suena una versión acústica de “La mano de Dios” de Rodrigo Bueno. El gesto, sutil pero profundamente simbólico, conmovió a la comunidad xeneize y se viralizó rápidamente.

Maradona fue campeón con Boca en 1981 y eligió despedirse del fútbol profesional en el club en 1997. Para los hinchas, no es solo una leyenda deportiva: representa identidad, rebeldía y pasión futbolera.

Sus últimos días

El estado de salud de Maradona se había deteriorado notablemente tras una operación de urgencia por un hematoma subdural. Pese al seguimiento de médicos y especialistas como Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, su entorno era reducido y su ánimo, frágil. Incluso se evaluaba trasladarlo a Cuba para continuar su recuperación. Sin embargo, la madrugada del 25 de noviembre lo encontró solo. La autopsia indicó que murió por un edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica.

El último adiós

El impacto de su muerte fue inmediato. Miles acompañaron el traslado desde San Fernando hasta La Paternal, y el velatorio público en la Casa Rosada reunió multitudes desde la madrugada del 26 de noviembre. Aunque se pensaba extender el adiós dos días, la familia decidió concluirlo esa misma tarde. A las 17:42, el féretro partió hacia el cementerio de Bella Vista, en una caravana que paralizó al país.

Homenajes permanentes y una causa judicial abierta

Murales, estadios, actos y canciones mantienen vivo su legado en Argentina y en el mundo. La Bombonera, La Paternal, el estadio de Gimnasia y hasta Nápoles son escenarios permanentes de tributos.

Pero mientras los homenajes se multiplican, la Justicia aún no ha cerrado su capítulo. La causa por su muerte fue suspendida tras declararse nulo el juicio, luego del escándalo por el accionar de la exjueza Julieta Makintach durante un documental. Se espera que el proceso se retome en 2026.

Cinco años después

Maradona sigue siendo mucho más que un recuerdo. Es símbolo, bandera, emoción colectiva. Es la leyenda eterna que convirtió al fútbol en arte y al pueblo en protagonista.

Cada 25 de noviembre, la pelota deja de rodar aunque sea por un instante, y la Argentina vuelve a pronunciar la misma frase:

"Diego no se fue. Sigue jugando en la memoria del pueblo."