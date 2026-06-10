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Facundo Castro entrena apartado del plantel de Colón y su futuro es incierto

El DT de Colón Ezequiel Medrán le comunicó a Facundo Castro que no será tenido en cuenta y por eso entrena apartado del plantel

Ovación

Por Ovación

10 de junio 2026 · 10:00hs
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El DT de Colón Ezequiel Medrán le dijo a Castro que no será tenido en cuenta.

El DT de Colón Ezequiel Medrán le dijo a Castro que no será tenido en cuenta.

La situación deportiva de Facundo Castro indica que el jugador no es tenido en cuenta por el técnico de Colón Ezequiel Medrán, pero su futuro es incierto. En lo que va del 2026, el delantero lleva jugados ocho partidos, sumando 203' en cancha y sin marcar goles.

Castro entrena apartado del plantel

La información brindada por Radio Gol 96.7 menciona que el DT le comunicó al futbolista que no está en su consideración y por ese motivo comenzó a entrenar apartado del plantel.

De hecho, no fue al banco en los últimos dos partidos y su ciclo deportivo con la camiseta de Colón estaría finalizado. No obstante, el jugador tiene vínculo con el club hasta diciembre.

Si bien se pensaba que su contrato finalizaba en junio, la realidad indica que existe una cláusula de salida a fin de este mes, pero que debe ser consensuada entre las partes.

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Y es que si bien Castro tendría alguna oferta, el jugador la tendrá que evaluar ya que el contrato que percibe en Colón es muy difícil que otro club se lo pague.

Se habla de un interés de Deportivo Madryn, ya que el DT Luis García, quien recién asumió, lo dirigió en Nueva Chicago, en lo que fue la mejor versión futbolística de Castro.

Por ello, habrá que esperar qué decisión toma Castro y su representante. Si analiza otras ofertas y abandona el club o si prioriza lo económico y se queda en Colón sin ser tenido en cuenta hasta finalizar el vínculo.

Colón Facundo Castro plantel
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