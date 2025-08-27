Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

A días del Clásico, San Lorenzo no puede frenar su caos institucional

San Lorenzo, de correcto andar en el certamen Clausura y con Huracán en el horizonte, no logra destrabar su compleja situación dirigencial

27 de agosto 2025 · 12:05hs
San Lorenzo continúa con su caos institucional, en medio del intento de regreso de Marcelo Moretti y la posible renuncia de Julio Lopardo a la presidencia.

En ese contexto, el equipo de Damián Ayude estuvo a la altura y el Ciclón es protagonista en el Torneo Clausura. El sábado, la prueba de fuego: el clásico con Huracán en el Nuevo Gasómetro.

La semana para San Lorenzo comenzó con una reunión de Comisión Directiva que, como no podía ser de otra manera, dio que hablar.

A la cita acudieron solamente Marcelo Moretti y Pablo García Lago, ex secretario del club. Se escucharon gritos en una de las oficinas de Intendencia y el encuentro no fue el mejor.

El que hizo pública su renuncia en las últimas horas fue Marcelo Culotta, vocal opositor que argumentó los motivos en sus redes sociales con un comunicado oficial.

Los pormenores de una nueva renuncia

"ACEFALIA, LA SALIDA A ESTE DESASTRE POLÍTICO E INSTITUCIONAL. Aquí mi renuncia a C. Directiva. Sus intereses personales están por encima del nombre de San Lorenzo y eso para mí es inaceptable. Son una banda de inescrupulosos que han manchado el nombre de San Lorenzo de Almagro", disparó en sus redes sociales.

Los hinchas le bajaron el pulgar al posible regreso del presidente, con numerosas marchas en la sede y banderas de desacuerdo tras el escándolo que protagonizó el mandamás, cuando se metió una suma importante de dólares dentro del bolsillo de su saco.

Marcelo Moretti, mientras tanto, dio una entrevista profunda en la que habló de todos los temas y aseguró que manejaba el club desde su casa.

San Lorenzo Huracán Marcelo Moretti
