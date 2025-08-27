Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Por la 7ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Colón consiguió un triunfo valioso como visitante 3-2 frente a Huracán para enterrar la mala racha

Por la 7ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Colón consiguió un triunfo valioso como visitante 3-2 frente a Huracán , en un partido vibrante disputado este miércoles en La Quemita. El Sabalero volvió a ganar después tres encuentros y se ilusiona con meterse en la pelea por meterse entre los ocho de arriba en la Zona A.

El equipo santafesino pegó primero con un tanto de Nicolás Nagel, pero el Globo reaccionó y lo dio vuelta sobre el final del primer tiempo 2-1. Sin embargo, en el complemento, el Rojinegro mostró carácter y fútbol para revertir la historia. Primero fue Lucas Genolet para el 2-2 apenas comenzado el segundo tiempo y luego, Jerónimo Buosi, con una definición certera, le dio el triunfo definitivo 3-2 para el desahogo para un grupo que necesitaba volver a sumar de a tres.

Con esta victoria, Colón llega a 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, y se mantiene en la pelea por ingresar entre los ocho primeros de la zona, que avanzarán a los playoffs. El equipo no quiere tirar la toalla y apunta a seguir escalando en una tabla que está muy pareja.

Formaciones Colón y Huracán

Huracán: Nazareno Durán; Ignacio Campo, Santino Bima, Máximo Palazzo y Santiago Rodríguez; Leonardo Pérez, Santino Raynelli, Facundo Kalinger y Thiel Peralta; Thiago Rucci y Ernesto Lugo. DT: Mauro Milano.

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravanno, Junior Flores, Nazareno Luque, Gabriel Lovato, Ramiro Soperez, Mateo Lizondo, Máximo Johnston, Lucas Genolet, Ignacio Sinturión y Nicolás Nagel. DT: Martín Minella.