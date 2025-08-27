Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Por la 7ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Colón consiguió un triunfo valioso como visitante 3-2 frente a Huracán para enterrar la mala racha

27 de agosto 2025 · 16:53hs
Por la 7ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Colón consiguió un triunfo valioso como visitante 3-2 frente a Huracán, en un partido vibrante disputado este miércoles en La Quemita. El Sabalero volvió a ganar después tres encuentros y se ilusiona con meterse en la pelea por meterse entre los ocho de arriba en la Zona A.

• LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para el duelo clave por la permanencia ante Talleres (RE)

El equipo santafesino pegó primero con un tanto de Nicolás Nagel, pero el Globo reaccionó y lo dio vuelta sobre el final del primer tiempo 2-1. Sin embargo, en el complemento, el Rojinegro mostró carácter y fútbol para revertir la historia. Primero fue Lucas Genolet para el 2-2 apenas comenzado el segundo tiempo y luego, Jerónimo Buosi, con una definición certera, le dio el triunfo definitivo 3-2 para el desahogo para un grupo que necesitaba volver a sumar de a tres.

• LEER MÁS: Medrán juega al misterio por ahora en Colón para visitar a Defensores de Belgrano

Con esta victoria, Colón llega a 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas, y se mantiene en la pelea por ingresar entre los ocho primeros de la zona, que avanzarán a los playoffs. El equipo no quiere tirar la toalla y apunta a seguir escalando en una tabla que está muy pareja.

Formaciones Colón y Huracán

Huracán: Nazareno Durán; Ignacio Campo, Santino Bima, Máximo Palazzo y Santiago Rodríguez; Leonardo Pérez, Santino Raynelli, Facundo Kalinger y Thiel Peralta; Thiago Rucci y Ernesto Lugo. DT: Mauro Milano.

Colón: Gian Piaggio; Jonás Ravanno, Junior Flores, Nazareno Luque, Gabriel Lovato, Ramiro Soperez, Mateo Lizondo, Máximo Johnston, Lucas Genolet, Ignacio Sinturión y Nicolás Nagel. DT: Martín Minella.

