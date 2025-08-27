Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión de Santa Fe lanzó la 9ª edición del certamen de fútbol formativo más importante del país, el cual se desarrollará del 11 al 14 de septiembre

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2025 · 11:17hs
Se lanzó oficialmente la 9° edición del Torneo Diego Barisone.

Se lanzó oficialmente la 9° edición del Torneo Diego Barisone.

A 30 años de la creación de la Escuelita de Fútbol de Unión, se viene una nueva edición del torneo de fútbol formativo más importante del país. Se trata de la 9° edición, que se llevará a cabo el 11, 12, 13 y 14 de septiembre. La ceremonia de apertura será el viernes 11, en donde los 4000 jugadores, de los 250 clubes desfilarán por el 15 de Abril.

Por la cantidad de equipos que participarán se desdoblaron las sedes, por lo que desde la institución tatengue se agradeció a Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina, por poner a disposición el predio Nery Pumpido. En la oportunidad se realizó el sorteo, que se hizo bajo el formato de copa del mundo. Habrá batalla de arqueros en el predio CIFFU ubicado en Altos del Valle.

Un torneo que no detiene su crecimiento

La reunión contó con la presencia de dirigentes, jugadores del plantel superior, autoridades municipales, concejales de la ciudad, y representantes del colegio de árbitros que van a estar colaborando los cuatro días de competencia del Diego Barsione. El certamen se disputará en seis categorías masculinas, esto es 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, y también, al igual que el año pasado, las mujeres, en sub 12 y sub 14. Se encontraban presentes los jugadores Lucas Gamba, Lautaro Vargas, Mauro Pittón, Diego Armando Díaz, y hasta el entrenador Leonardo Carol Madelón.

Bari 2
Leonardo Aguilar, uno de los organizadores del certamen, confirmó que habrá más de 240 equipos.

Leonardo Aguilar, uno de los organizadores del certamen, confirmó que habrá más de 240 equipos.

El vicepresidente Miguel Del Sel expresó que "todos sabemos de lo que es la importancia de lo que es el deporte en la infancia. Le digo feca. Los pibe que tienen feca, se salvan. Familia, escuela, club y buenos amigos. Que te marca y te forma, para que seas una persona de bien. Pero estamos hablando de este noveno torneo que va a ser extraordinario".

El secretario de deportes de la ciudad sostuvo que "agradezco la invitación del Club Unión, hoy en día me encuentra en una función diferente aquí en la ciudad, y tratando siempre de apoyar este tipo de eventos. Un recuerdo muy presente el de Diego, era muy chiquito cuando nosotros lo entrenábamos en la Tatenguita con el equipo principal".

LEER MÁS: Unión continúa con la venta de entradas para el cotejo de Copa Argentina

"Esto es un verdadero reconocimiento a la trayectoria de Diego, al paso por el club, al paso por el fútbol, no quiero dejar de mencionar a su familia. Esto engrandece la situación del club, tener un santafesino que reconocemos siempre, creo que en la ciudad tenemos que tener la memoria siempre activa, para tener el reconocimiento en vida de toda la gente que hace, que hizo y que hará por esta institución" destacó el profesor Carlos Marzo.

Bari 3
La escuelita de fútbol de Unión cumple 30 años, y lo festeja con su tradicional evento.

La escuelita de fútbol de Unión cumple 30 años, y lo festeja con su tradicional evento.

Más detalles del Torneo Diego Barisone

"En tan poco tiempo se generó un evento multitudinario, tan internacional, con mucha jerarquía, que realmente es para destacar. Nos pone contento, más que nada, porque realzamos el escudo del club, cruzas las fronteras con el escudo de Unión, y pasó a ser una marca registrada" sostuvo Leonardo Aguilar, uno de los organizadores del Barisone 2025.

También expresó que "el año pasado tuvimos 130 equipos, y en esta oportunidad hay 250. Es decir, que estamos hablando de unos 4.000 chicos que van a estar viniendo a la ciudad, con todo el movimiento de gente que eso genera. Nos visitan un montón de países, desde Guatemala, Brasil, Bolivia, Colombia, y en esta ocasión viene gente de Perú, Uruguay, Venezuela, y lo del interior del país".

"Los clubes de nuestro país nos acompañan siempre. Tendremos desde el norte a Atlético Tucumán, Juventud Antoniana de Salta, Gimnasia de Chaco, y muchas otras instituciones. Estamos muy contentos con la concurrencia. Hemos integrado el fútbol femenino, así que tenemos variedad, calidad y cantidad en esta edición" confirmó el organizador.

En cuanto al crecimiento del torneo comentó que "esto tiene un desarrollo y crecimiento todos los años, no solamente con el masculino, sino que ahora también con el femenino. Esto viene a pasos acelerados. Son seis categorías masculinas, desde 2013 a 2018, y en lo que refiere a las chicas hay dos bloques, uno el sub 12 y el otro el sub 14"

Bari 4
El vicepresidente, Miguel Del Sel, junto al secretario de Deportes, Carlos Marzo, en la presentación del Barisone.

El vicepresidente, Miguel Del Sel, junto al secretario de Deportes, Carlos Marzo, en la presentación del Barisone.

"Ambos estamentos, es decir, el femenino y masculino, se van a jugar en los predios de nuestra institución. Las finales serán en el 15 de Abril, tanto varones como mujeres. A su vez, hemos incorporado en los festejos de estos 30 años de la escuelita de fútbol, lo que es la batalla de arqueros. Ya que siempre se le da una caricia al goleador, o mejor jugador, y entonces nosotros creemos bueno reconocer a los arqueros que tengan su propia posibilidad de tener un buen desempeño"

Entre los equipos participantes se puede mencionar a La Perla del Oeste, Atlético Pilar, Engranaje de Concepción del Uruguay, Central Norte de Tucumán, Atlético Tucumán, filial Boca Juniors de Paraná, Juventud Antoniana de Salta, Villa Gobernador Gálvez, Defensores de la Costa de Avellaneda, Independiente de Santo Tomé, Ferro de Rafaela, Loyola de Santa Fe, Argentino de Franck, y Sportivo Guadalupe. También lo harán Gimnasia y Tiro de Salta, Aero Club Fútbol, El Pozo, San Cristóbal, Atlético Arroyo Leyes, seleccionado de la Liga Esperancina, Alumni de Laguna Paiva, y Unión de Santa Fe.

...

Unión Diego Barisone Santa Fe
Noticias relacionadas
el probable equipo de river para enfrentar a union en mendoza

El probable equipo de River para enfrentar a Unión en Mendoza

como le fue a union en los octavos de final de la copa argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

como sera la trampa tactica de madelon para sorprender a river en mendoza

Cómo será la "trampa táctica" de Madelón para sorprender a River en Mendoza

union puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante river en mendoza

Unión puso en marcha la venta de entradas para el duelo ante River en Mendoza

Lo último

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Último Momento
Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Ovación
Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná